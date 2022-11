Karim Benzema se pronunció sobre su lesión: “Debo pensar en el equipo como siempre lo he hecho”

Este sábado se confirmó la lamentable noticia de que el delantero francés Karim Benzema no disputará el Mundial Qatar 2022 luego de un desgarro muscular que lo dejó fuera de dicha competición. Ante esta realidad el recién elegido Balón de Oro aseguró que tiene que “pensar en el equipo”, “como siempre” ha “hecho”.

“En mi vida nunca me he rendido, pero esta noche tengo que pensar en el equipo, como siempre he hecho, así que la razón me dice que deje mi lugar a alguien que pueda ayudar a nuestro grupo a tener un gran mundial. Gracias por todos sus mensajes de apoyo. ¡Allez les bleus!“, escribió Karim Benzema a través de su cuenta en Instagram.

El delantero francés tuvo que abandonar la sesión de entrenamiento en la que llegaba por primera vez a entrenar con el resto de la plantilla, precisamente porque venía arrastrando problemas físicos.

“Lesionado en el cuádriceps izquierdo, el delantero Karim Benzema se ve obligado a renunciar a su participación en el Mundial“, escribió posteriormente en un comunicado la Federación Francesa de Fútbol.

Francia ha sido el equipo más golpeado previo al inicio del Mundial Qatar 2022. Además de Benzema otros nombres como Paul Pogba, Presnel Kimpembe, Christopher Nkunku y N’Golo Kanté, se unen a la lista de jugadores con los que Didier Deschamps no podrá contar.

