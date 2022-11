Robbie Williams defiende su participación en el Mundial Qatar 2022: “Si no pudiéramos actuar en todos los países que no respetan los derechos humanos, no podría ni actuar en mi cocina”

El famoso cantante británico, Robbie Williams, justificó su participación en la ceremonia inaugural del Mundial Qatar 2022. Ante esta realidad afirmó que si los artistas no pudieran actuar en todos los países que no respetan los derechos humanos, pues entoncoes el no podría ni actuar en su cocina.

Cantantes como Dua Lipa y a Rod Stewart se han negado ha participar en Qatar, esto debido a las múltiples denuncias existentes en torno a las violaciones de los derechos humanos. En este sentido se ha criticado mucho a los artistas que han decidido participar en las actividades de Qatar.

Robbie Williams aseguró que hubiera sido hipócrita de su parte el hecho de haberse negado a participar. Cabe acotar que el cantante inglés e interprete de canciones como Feels, Angel, Rock DJ, entre otras; también participó en el Mundial Rusia 2018.

“No acepto ningún tipo de abuso, en cualquier parte, pero, si no pudiéramos actuar en todos los países que no respetan los derechos humanos, no podría ni actuar en mi cocina“, declaró el cantante de 48 años de edad nacido en Stoke-on-Trent, Staffordshire, Inglaterra.

La presentación de Robbie Williams hasta ahora está pautada para el próximo ocho de diciembre.

En torno a este mismo tema, el cantante de música urbana, Maluma se marchó molesto de una entrevista, luego de ser cuestionado dos veces por su participación en el evento e interrogado sobre su opinión acerca de los derechos humanos.

