Maluma se confiesa y afirma que quiere ver a Argentina levantar el trofeo del Mundial Qatar 2022

Maluma aseguró que quiere ver a la Argentina de Lionel Messi titularse campeona del mundo en Qatar, las declaraciones las hizo en entrevista con Marc Crosas y Tania Rincón de TUDN. El cantante colombiano de música urbana también admitió su cariño hacia la Selección Mexicana pero confesó que estará ligando a la Selección de Argentina.

Además Maluma contó sobre su amistad con Lionel Messi, una razón importante que lo hace querer ver a la Argentina campeona, además de la ausencia de la Selección Colombia, la cual no logró su boleto a la magna cita mundialista.

Las palabras de Maluma sobre la Argentina de Messi y la Selección de México

“Es un deseo de fan y de amigo porque Leo es tan buena persona que se lo merece. Lo que la ha pasado de no poder ganar varias copas con su selección es una pena. Este mundial debe ser el de Leo“, comentó Maluma en declaraciones a TUDN.

El cantante de música urbana también se refirió a la Selección de México y les deseó buena suerte, aunque de igual forma dejó constancia de su fanatismo por Argentina. “México me gusta, yo siempre he dicho que yo soy casi mitad mexicano por todo lo que me ha dado ese país, pero en cuanto a fútbol están con Argentina hay que decirlo, pero igual les deseo lo mejor también”.

El cantante nacido en Medellín también habló sobre su amistad con Neymar, capitán de la Selección de Brasil. “Cuando tuve la oportunidad de cantar en el cumpleaños de Neymar, yo hubiera dicho que iba gratis porque estar compartiendo con tantas estrella“, dijo.

“Yo quise ser algún día futbolista profesional, esa era mi meta pero a los 16 me metí a un estudio de grabación y mi mundo giró, pero yo los admiro más a ellos por ser atletas que lo que ellos me admiran a mí por ser músico”.

La participación de Maluma en el Fan Fest de Qatar

Maluma aseguró estar muy emocionado por participar en el Fast Fest del Mundial Qatar 2022, y espera que su intervención sea un éxito como la de los cantantes que se han presentado en ediciones anteriores, entre las que destaca la de su compatriota Shakira y su triunfo con el “Waka Waka” en el Mundial Sudáfrica 2010.

A través de sus redes sociales el colombiano presentó su nuevo tema conmemorativo de la Copa del Mundo: “Tukoh-Taka”, con el que espera tener un gran éxito y además afirmó que está en la música con la intención de unir culturas.

También te puede interesar

. Un “Messiverso” es posible: el increíble comercial que reúne a los cinco Messi mundialistas (Video)

. Inauguración Mundial de Qatar 2022: a qué hora y dónde ver en vivo desde EE. UU. y México

. Maluma sí estará en Qatar 2022 y cantará junto a Nicki Minaj