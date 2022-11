Inauguración Mundial de Qatar 2022: a qué hora y dónde ver en vivo desde EE. UU. y México

Como es tradición cada cuatro años, este domingo se dará inicio a una nueva Copa del Mundo en Qatar 2022. En horas de la mañana se llevará a cabo la ceremonia inaugural en el estadio Al Bayt, en la ciudad de Jor y tendrá aproximadamente una hora de duración. Tras el show, se jugará el primer partido de la máxima cita balompédica entre Qatar (anfitrión) y Ecuador.

El Mundial se disputará desde el domingo 20 de noviembre hasta el 18 de diciembre y será la primera copa en celebrarse en invierno. Con respecto a la ceremonia, iniciará a las 10:00 a.m. (Este) 07:00 a.m. (Pacífico), durará cerca de 60 minutos y contará con la presencia de varios reconocidos artistas. A las 11:00 a.m. (Este) 08:00 a.m. (Pacífico) se disputaría el primer partido del Grupo A.

¿Dónde ver en vivo desde EE. UU. y México?

México: Televisa, Univision, TUDN, TV Azteca, Vix, Sky Sports

Estados Unidos: Fox, FS1, Telemundo, Univision, Vix

Canal de televisión en inglés: Fox

Canales de TV en Español: Telemundo, Universo, Peacock.

Artistas presentes en la inauguración

Maluma

Nicki Minaj

J Balvin

BTS

Jung-kook

Black Eyed Peas

Nora Fatehi

Patrick Nnaemeka Okorie

Aisha

Trinidad Cardona

Davido

Polémica antes de la inauguración

El Mundial de Qatar 2022 ha estado en la diana de la opinión pública por el irrespeto a los derechos humanos, el destrato al colectivo LGTBQ + y las precarias condiciones laborales de los empleados inmigrantes.

Esto ha generado que varios artistas, streamers o influencers se hayan negado a asistir y participar del certamen ecuménico a pesar de recibir jugosas ofertas económicas. La última en decir que no fue la cantante Shakira. La colombiana se hubiese convertido en la primera artista en estar presente en cuatro mundiales y todos en distinto continente.

Otras personalidades como Rod Stewart, Dua Lipa, Ibai Llanos o Juan Guarnizo también desistieron de la oferta y lo hicieron público recientemente.

Fechas del Mundial de Qatar 2022