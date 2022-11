Shakira habría rechazado participar en Qatar 2022 y se estaría despidiendo de un histórico récord en la Copa del Mundo

A pocos días del inicio del Mundial de Qatar 2022 son varios los artistas que han rechazado la posibilidad de participar en la inauguración del certamen ecuménico debido a las fuertes críticas en materia de derechos humanos. Al parecer la última en decir que no fue la cantante colombiana Shakira.

Según información revelada por el periodista Bricio Segovia para el programa de la cadena española Antena 3 llamado “Y Ahora Son Soles”, fuentes del equipo de la intérprete colombiana confirmaron que Shakira no estará en la inauguración del Mundial este domingo 20 de noviembre.

Shakira no actuará en la inauguración del Mundial de fútbol en Qatar, me confirman fuentes del equipo de la cantante. Todos los ojos estaban puestos sobre ella después de que artistas como Dua Lipa y Rod Stewart rechazaran participar. @YAhoraSonsoles pic.twitter.com/ULPPr8SdhV — Bricio Segovia (@briciosegovia) November 15, 2022

Desde el entorno de la cantante no revelaron los motivos por los que se declinó la posibilidad de que Shakira se convirtiera en la primera artista en inaugurar cuatro mundiales.

La colombiana participó en tres Copas del Mundo y cada una de ellas en distinto continente. La primera fue en Alemania 2006 (Europa); la segunda en Sudáfrica 2010 (África), donde deslumbró con su famosa canción Waka-Waka y la última fue en Brasil 2014 (Sudamérica). La de Qatar (Asia) hubiese sido la cuarta.

Se esperaba que la colombiana fuese parte de un lineup conformado por artistas como su compatriota J Balvin, Robbie Williams, Calvin Harris y Black Eyed Peas.

Mundial de Qatar 2022 sufre famosos rechazos

El Mundial de Qatar 2022 ha estado en la diana de la opinión pública por el irrespeto a los derechos humanos, el destrato al colectivo LGTBQ + y las precarias condiciones laborales de los empleados inmigrantes.

Recientemente se pudo conocer que la artista británica Dua Lipa se negó a participar de la inauguración de la máxima cita balompédica. La cantante de 27 años es una declarada fan del balompié y el Liverpool. Incluso cantó en la final de UEFA Champions League de 2017 donde el Real Madrid terminaría ganando al conjunto inglés en Kiev, Ucrania.

No obstante, aseguró que no acudirá al torneo por las promesas incumplidas de la nación árabe relacionadas a los derechos humanos. “No estaré actuando ni he estado nunca involucrada en ninguna negociación para actuar”.

“Estaré animando a Inglaterra desde lejos y espero visitar Qatar cuando haya cumplido con todas las promesas de derechos humanos que hizo cuando ganó el derecho a albergar la Copa del Mundo. Con amor, Dua x”, escribió en una storie en su cuenta oficial de Instagram.

Te puede interesar:

·Rod Stewart rechazó una oferta millonaria para presentarse en el Mundial Qatar 2022: no convalida las violaciones de derechos humanos

·Sergio ‘Kun’ Agüero teme a México en Qatar 2022 y advirtió de un posible triunfo contra Argentina

·Gerard Piqué estaría siendo investigado por “transferencias millonarias no identificadas” ligadas a la Supercopa de España

**