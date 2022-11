Rod Stewart rechazó una oferta millonaria para presentarse en el Mundial Qatar 2022: no convalida las violaciones de derechos humanos

Faltan menos de cinco días para que inicie el Mundial de Qatar 2022 y si bien el tema es cómo se preparan las diferentes selecciones (especialmente México y Estados Unidos), otra cuestión discutida es la denuncia de abiertas violaciones a los derechos humanos y laborales en esa nación asiática.

En días pasados se conoció que la famosa cantante Dua Lipa se negó a participar en la ceremonia de inauguración debido a las denuncias de miles de muertes en las construcciones de estadios del Mundial, así como no permitir símbolos igualitarios y de respaldo a la comunidad LGBTQ+.

A la postura de la artista británica de origen albanokosovar se ha unido el también músico inglés Rod Stewart, quien confesó haber rechazado más de $1 millón hace algunos meses.

“Me ofrecieron mucho dinero, más de $1 millón por tocar allí hace 15 meses. Lo rechacé” Rod Stewart

El cantante de temas como ‘Do Ya Think I’m Sexy’ o ‘Sailing’ explicó en una entrevista para el diario The Sunday Times que los aficionados de la comunidad sexodiversa que tengan pensado a asistir a Qatar deberán “tener cuidado”; también reveló que le hubiera gustado tocar su famosa ‘The Killing of Georgie’ que narra como un compañero suyo, homosexual, fue asesinado en la década de 1970.

Nacido en Londres, aunque de padre escocés, el músico de 77 años lamentó que Escocia no se haya clasificado para la competición. Cuestionado sobre si respaldará a Inglaterra, responde con ironía: “No, a Brasil”.

