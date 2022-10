Sin sostén, Dua Lipa causa furor al modelar un vestido negro de terciopelo

Foto: Dimitrios Kambouris for Albie Awards / Getty Images

Dua Lipa ha causado sensación en Instagram gracias a una fotografía que la muestra de espaldas, sin sostén y modelando un elegante vestido negro de terciopelo, que complementó con largos guantes transparentes. Las imágenes han obtenido hasta el momento más de millón y medio de likes.

Con ese outfit la cantante acudió a la entrega del premio Booker Prize 2022, otorgado a los mejores novelistas del Reino Unido. En la ceremonia ella tuvo oportunidad de conocer a Camilla, la Reina Consorte, y se mostró muy emocionada.

El color negro es uno de los favoritos de Dua, quien acaparó las miradas al ser entrevistada por Edward Enninful en un evento para la revista Vogue. Para la ocasión ella optó por un largo top -a manera de minivestido- sobre unos pantalones, destcando su original escote en círculo con transparencias. View this post on Instagram A post shared by DUA LIPA (@dualipa)

