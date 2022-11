Dua Lipa asegura que no será parte del Mundial de Futbol de Qatar 2022

Foto: Antony Jones for Spotify / Getty Images

Ante los rumores, Dua Lipa se ha encargado de aclarar qué ocurre con su supuesta presentación en la inauguración del Mundial de Qatar 2022.

Mientras tanto, la FIFA aún no ha confirmado, hasta el día de hoy, quiénes serán los o las artistas encargadas de inaugurar el evento futbolístico más importante del planeta.

No obstante, hace semanas que circulan nombres como el de Dua Lipa, Shakira o Black Eyed Peas como los perfilados para abrir el torneo mundial.

Fue a través de la cuenta de Twitter de World Music Awards que se filtró una lista de posibles luminarias confirmadas.

Si bien, el tweet fue borrado más tarde, algunos medios de comunicación pudieron captar la publicación y notar que, además de las figuras mencionadas, también estarían J Balvin, la banda de K-Pop BTS, Patrick Nnaemeka Okorie, Black Eyed Peas y Nora Fatehi.

Quién también se uniría a ese cartel sería Julian Marely, hijo del fallecido Bob Marley, aunque no se aclaraba si estaría en la inauguración o clausura.

Sin embargo, recientemente, en sus redes sociales, la intérprete de ‘Levitating’ ya aclaró y descartó presentarse en Qatar 2022. Además, en la misma publicación pide respeto a los Derechos Humanos.

“Actualmente hay muchas especulaciones de que estaré actuando en la ceremonia de apertura del mundial de Qatar. Ni voy a acatar ni he estado implicada en negociaciones para hacerlo. Estaré animando a Inglaterra desde lejos, y espero visitar Qatar cuando haya cumplido con todos los derechos humanos que prometió cuando ganó el derecho a albergar el Mundial”.

Cabe mencionar que, la organización del Mundial de Futbol en Qatar ha sido motivo de críticas, entre ellas, por la criminalización de la comunidad LGBT+.

Además, ha circulado en diferentes medios que la adecuación arquitectónica del país para celebrar el torneo mundial, así como, la construcción de los estadios ha costado la vida de más de 6000 trabajadores migrantes.

A lo anterior, se agregan las ya conocidas imposiciones a las mujeres de estar cubiertas con el hiyab o el khimar (el velo que les cubre la cabeza y parte de los hombros), así como, el uso de abaya (la túnica) y vivir bajo la tutela masculina.

Por su parte, Shakira no ha aclarado si se presentará en la inauguración de Qatar 2022. De confirmarse su presencia, sería la cuarta vez que la colombiana, intérprete de ‘Monotonía’, se presentaría en un Mundial de Futbol.

Asimismo, se desconoce qué tema interpretaría Shakira, en caso de presentarse. En el Mundial 2006 de Alemania, cantó su famosa canción ‘Hips don’t lie’. En el Mundial de Sudáfrica de 2010, cantó el hit ‘Waka waka’.

Mientras que, en el Mundial de 2014 de Brasil cantó ‘We are from one’, junto a Jennifer López, Pitbull y Claudia Leitte; también ‘I will give’, llamada ‘La la la’ en español, en colaboración con Carlinhos Brown.

