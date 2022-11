Las predicciones mundialistas de Landon Donovan: México queda eliminado en primera fase y el Team USA será subcampeón tras Brasil

El legendario futbolista estadounidense Landon Donovan, no quiso dejar de opinar sobre lo que será el Mundial Qatar 2022 y sus protagonistas. En este sentido explicó que ve a México eliminado en primera vuelta y a Argentina clasificando junto a Arabia Saudita.

Pero las predicciones de Landon Donovan no quedaron allí, también afirmó que Estados Unidos será subcampeón del mundo y que caerá apenas en la final contra la Selección Brasileña que posteriormente se terminaría según su criterio, llevándose el trofeo a casa.

🏆👀 @landondonovan has a Brazil-USA final in his FIFA World Cup bracket



What do you think of his selections?



Go to https://t.co/VospBqIr32 to make your picks in the free-to-play @FOXSuper6 $1,000,000 World Cup Bracket Challenge 🙌 pic.twitter.com/Kxfntf0l8w — FOX Soccer (@FOXSoccer) November 19, 2022

Los cruces de Landon Donovan

Para Landon Donovan, como se citó anteriormente, Brasil saldría campeón del mundo, sin embargo la selección canrinha debía pasar por eliminar los mejores y efectivamente el ex futbolista estadounidense eligió a Argentina y España como los rivales a vencer a la selección de Neymar antes de arribar al juego contra Estados Unidos.

Cabe recordar que Landon Donovan siempre se montó al equipo a los hombros en los juegos contra México y uno de sus goles más importantes, lo marcó en el partido contra El Tri en los octavos de final en el Mundial Japón y Corea 2002.

Arabia Saudita por encima de México

Para la leyenda del fútbol, Landon Donovan, Arabia Saudita clasificará en segunda posición detrás de la Argentina de Lionel Messi y así el Tri de Gerardo Martino no podrá avanzar de fase de grupos. Never give in. Never say die. Not then. Not now.



Play out your FIFA World Cup dreams with FUT Hero Landon Donovan and the #USMNT in #FIFA23.



🎮 @easportsfifa pic.twitter.com/uQV8VCtH9r— U.S. Men's National Soccer Team (@USMNT) November 17, 2022

Los Estados Unidos han caído en el grupo B, una llave un poco complicada y en el que el Team USA estará debutando el próximo lunes 21 de noviembre ante su similar de Gales.

También te puede interesar

. Selección de Ecuador jugará totalmente de amarillo en el juego de inauguración del Mundial Qatar 2022 ante los anfitriones

. Estas son las selecciones que le han impedido a México jugar el quinto partido en Mundiales desde 1994

. Un “Messiverso” es posible: el increíble comercial que reúne a los cinco Messi mundialistas (Video)