Yahir se encuentra de luto, se despide con emotivo mensaje y sus excompañeros lo apoyan

Yahir compartió a través de sus redes sociales que está atravesando por una dura pérdida familiar y junto a fotografías, dejó un conmovedor mensaje.

El exacadémico dio a conocer que falleció su abuelita y escribió, “gracias a toda la familia y amigos por sus mensajes, a los que vinieron de fuera para estar con nosotros”.

Y continuó, “Dios nos regaló la oportunidad de tener la mejor abuela… Me sorprendí por tanta gente que llegó y me dijo, ‘tu abuela me decía que me quería como un hijo”.

Yahir también la recordó finalizando su mensaje con las siguientes palabras, “muy amada y con esa casa llena ¡siempre! una bendición tener a toda la familia unida #NanaLupita”.

Tras el anuncio de la dura pérdida por la que atraviesa, famosos y amigos exacadémicos le mandaron sus condolencias, “abrazo enorme, lo siento mucho”, escribió Jimena Pérez ‘La Choco’, “lo lamento hermano”, le dijo Ricardo Casares.

Por su parte la también exacadémica María Inés Guerra le comentó, “abrazo para ti y toda tu familia”, Raúl Snadoval también le escribió diciendo, “te abrazo a la distancia compa, mucha luz en tu proceso y abrazo a tu familia. DEP”, Lisset mencionó, “te abrazo mi Yahir, con todo mi amor”, Tana Planter de Matute también le dejó un comentario, “que en paz descanse”.

La exacadémica Laura Caro escribió, “mi más sentido pésame carnal. Abrazote fuerte a distancia para ti y toda tu familia. Mucha luz y resiliencia”, Toñita también le escribió y dijo, “abrazo fuerte para ti y tu familia corazón a la distancia y mucha fortaleza, te abrazo con el corazón”.

