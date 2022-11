Ariadne Díaz sorprende posando con un body color nude que resaltó su curvilínea silueta

Como pocas veces, la actriz Ariadne Díaz utilizó sus redes sociales para compartir una serie de fotografías en las que presumió cuerpazo con un body color nude que resaltó su curvilínea figura.

La protagonista de la telenovela ‘Vencer la Ausencia’ es una de las celebridades más queridas y respetadas por el público que la admira en las pantallas de televisión y a través de las redes sociales, siendo este último su lugar favorito para compartir aspectos de su vida profesional y personal. Es así como recientemente publicó una serie de fotografías con las que recordó una sensual sesión fotográfica en la que participó.

Fue exactamente en su perfil oficial de Instagram donde la originaria de Puierto Vallarta, Jalisco, apareció presumiendo su despampanante silueta con un diminuto body color nude que atrajo las miradas de más de 180 mil usuarios que la calificaron con un corazón rojo.

Además de exponer en la primera instantánea su rostro, lo que provocó una lluvia de piropos fue la segunda toma en la que posó de perfil a la cámara para mostrar sus curvas.

“Lo que deseas está más cerca de lo que imaginas”, fue el mensaje con el que acompañó la publicación.

“Qué belleza”, “Te ves preciosa”, “No pasa el tiempo en esta mujer tan bonita”, “Espectacular”, “La más hermosa”, “Cuánta belleza” y “Qué cuerpazo”, fueron solo algunos cumplidos que recibió la mexicana de 37 años.

Pero la estrella de telenovelas como ‘La mujer del vendaval’, ‘Mañana es para siempre’ y ‘El color de la pasión’ ya había posado con esta misma prenda anteriormente dejando ver otro seductor ángulo de su silueta, ya que en aquella ocasión se colocó de frente a la cámara y acompañó el body con blazer de rayas color rojo.

Y aunque se mantiene muy activa dentro de las redes sociales, no acostumbra a compartir este tipo de imágenes por lo que en cada ocasión que se atreve a posar con muy poca ropa termina provocando una lluvia de reacciones de todo tipo.

Un claro ejemplo fue cuando posó desde la cama con un conjunto de lencería rosado con el que derrochó belleza y sensualidad en un total de siete postales que desataron la locura en su perfil social. View this post on Instagram A post shared by Ariadne Diaz (@ariadne_diaz)

