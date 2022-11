Chiquis Rivera se toca sensualmente, usando un minivestido lleno de agujeros y botas altas

El fotógrafo Emilio Sánchez siempre demuestra en sus redes sociales el amor que le tiene a su novia Chiquis Rivera, y ahora fue él quien compartió en sus historias de Instagram un breve video en el que la cantante se muestra muy sexy, sentada en una barra y usando un outfit compuesto por botas altas y un minivestido negro lleno de agujeros. Ella se toca el cuerpo como si fuera a comenzar una coreografía, luciendo espectacular.

La cantante y Emilio han logrado conformar una sólida pareja, y en otro post de esa red social él aparece junto a ella en la alfombra roja de los premios Latin Grammy; el mensaje que escribió junto a las imágenes fue: “Mi pequeña ganadora del Grammy“, pero Chiquis no se quedó atrás, respondiendo: “Te amo ❤️❤️❤️❤️❤️ nos vemos tan bien juntos”.

Hace algunos días Chiquis Rivera se presentó con gran éxito en el House of Blues de Las Vegas, y causó sensación el ajustado enterizo blanco que usó, el cual delineó su curvilínea figura. Desde luego, no podía faltar el brindis que hace con tequila y que ya se ha convertido en un momento muy esperado en los shows de su gira Abeja reina. View this post on Instagram A post shared by Chiquis Rivera Online (@chiquisriveraonline)

