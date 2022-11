En ropa interior y con orejas de reno Chiquis Rivera da los buenos días bailando “Jingle bells”

Chiquis Rivera ya está disfrutando de la temporada prenavideña, y así lo dejó ver en un video que publicó en Instagram, en el que da los buenos días a sus seguidores usando ropa interior de color rojo y unas orejas de reno en su cabeza. Mientras se lavaba los dientes ella bailó al ritmo de su más reciente sencillo “Jingle bells (Vamos all the way)”.

La cantante apareció en la portada de le revista Iconos, que también le otorgó un premio; ella lució su figura en un minivestido blanco y aprovechó para cantar su tema “Abeja reina”, que es uno de los favoritos de sus fans.

El 15 de noviembre se dieron a conocer las nominaciones para el premio Grammy, y Chiquis compite en la categoría de Mejor Álbum de Música Regional Mexicana, por Abeja reina (los otros nominados con Natalia Lafourcade, Marco Antonio Solís, Los Tigres Del Norte y Cristian Nodal). Ella compartió en su cuenta de Instagram una foto que acompañó con el mensaje “Eternamente Agradecida 😭🙌🏼✨”. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

