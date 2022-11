Horóscopo Chino semanal: esto te deparan los astros del 21 al 27 de noviembre 2022

El horóscopo chino está integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento. El zodiaco oriental se compone por ciclos de 12 años, cada uno es gobernado por un signo, el 2022 corresponde al Tigre por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

Conoce lo que le depara a tu destino esta semana con el horóscopo chino y escucha el consejo de los astros. Estas son las predicciones del horóscopo chino para la semana del 21 al 27 de noviembre del 2022.

Recuerda, si naciste en enero, tu animal será el de un año antes de tu nacimiento.

Rata (2020, 2008, 1996, 1984, 1972, 1960, 1948, 1936, 1924)

La unión hace la fuerza. Es una semana para entender que atreves del apoyo, el trabajo en equipo y en el compartir hay crecimiento, ya sea laboral, familiar, escolar. Ya no puedes seguir en tu egoísmo, hay tiempo para crecer solo, sola, pero también hay momentos en que sin ayuda no puedes avanzar tan rápido como quieres o no puedes completar el proyecto, la meta, así que recibe la cooperación o ayuda de los demás con gran agradecimiento. Los conocimientos de alguien más te darán el empuje necesario para lograr concretar sus planes profesionales. Esta semana es adecuada para progresar en las finanzas, la economía mejorara notablemente y podrás resolver muchos de tus pendientes. Cuidado de las palabras que usas con la pareja, no estas muy amable, la frialdad de apodera de ti y puedes hacer sentir mal al hombre o a la mujer que amas. En la salud puedes tener algún regreso de molestias en la circulación, así que ponte manos a la obra y has una cita médica inmediatamente.

Buey (2021, 2009, 1997, 1985, 1973, 1961, 1949, 1937, 1925)

No es momento de dar la vuelta, todo lo contrario, ya tomaste una decisión y debes seguir el camino que escogiste, has avanzado mucho y el sendero no ha sido fácil como para abandonarlo ahora, ya falta menos para la meta y eso debe ser una gran motivación a pesar de cansancio físico y mental. Es una semana que te presentara nuevas personas, de esas que valen la pena al cien, puede ser que te respalden en lo profesional o que te den algún mensaje de optimismo que jamás esperabas encontrar. El reencuentro con la conexión divina está muy presente esta jornada, no dejes que este sentimiento pase de largo y reconecta que mucho bien te hará regresar a esa conexión. En el amor, es tiempo se ser agradecido, agradecida, con quien por tanto tiempo te ha apoyado sin siquiera poner en duda tus capacidades, has un espacio entre todas tus actividades y dedícale un gran día, que a ti también te servirá para relajarte y retomar fuerza para todo el trabajo que aun te espera. En el dinero todo se mueve, quizá no a la velocidad que tu pretendes, pero el movimiento es constante y la liquidez casi inmediata. La salud física es muy importante, no la descuides, es tiempo de volver a los buenos hábitos alimenticios y de ejercicio.

Tigre (2022, 2010, 1998, 1986, 1974, 1962, 1950, 1938, 1926)

Cuidado con esos pseudoamigos que solamente te llevan por el camino de excesos, por el camino de la imprudencia, sabes bien que estas cayendo en nuevas mañas que no te están dejando nada, sabes muy en el fondo, que no puedes seguir poniendo en peligro tu estabilidad física, mental o emocional, es tiempo de poner un alto y quien se tenga que quedar se quedará, quien se tenga que ir se irá, a pesar de tu decisión de no seguir ese camino de baja vibración. Lo bueno siempre persiste y se abrirá paso en medio de la oscuridad. Es una semana para poder recuperarte económicamente, de volver a administrarte como en meses pasados en donde el dinero te rendía perfecto y te alcanza hasta para ahorrar, así que no necesitas pensarlo tanto, el camino ya lo sabes, es tiempo de trabajar en esa recuperación. En el trabajo un descuido más y puedes quedarte sin nada, así que ocúpate en vez de preocuparte, eres tan capaz, solamente que tus excesos no te han permitido hacer uso de todas tus capacidades laborales. En el amor él único, la única, que puede hacer algo por la recuperación de la pareja eres tú, porque solamente tu descuidaste ese amor a tal grado que es difícil lograr una verdadera reconciliación, mucho esfuerzo tendrás que hacer para que así sea.

Conejo (2011, 1999, 1987, 1975, 1963, 1951, 1939, 1927)

Llegó el momento de concluir proyectos de trabajo que habían sufrido demoras, que habían tenido obstáculos, pero la energía de esta semana te ayuda a la recuperación casi inmediata de todo lo que estaba parado en días o semanas pasadas. Si estás pensando en hacer sociedades para crecer más rápido, no lo pienses mucho es la decisión correcta, solamente cerciórate que a quien escojas para tal cosa sea la persona adecuada, tanto en honestidad y ética, como em profesionalismo, como en solvencia económica. Esta semana te da una oportunidad más para creer en el amor, se abre una posibilidad hermosa de volver a tener una pareja, no tengas miedo, si no te arriesgas cómo sabrás si puedes lograr por fin esa estabilidad en pareja que tanto deseas. En la salud es tiempo de chequeo médico, no dejes pasar más tiempo, siempre es importante tener certezas, solo así puedes seguir sin preocupaciones en la cabeza que solo te quitan energía para tu día a día.

Dragón (2012, 2000, 1988, 1976, 1964, 1952, 1940, 1928)

Tiempo de reconexiones, desde las espirituales, las laborales, las amistosas, las familiares. Semana ideal para poner en marcha nuevos proyectos, esos que ya son tan personales que te llenarán de grandes satisfacciones el corazón, pero no nada más el corazón, has planificado tan bien y por tanto tiempo que habrá recompensas económicas y reconocimiento a tus grandes dotes profesionales. Sigue rodeándote de gente capaz, eres un gran generador de equipos que trabajan en gran armonía. Es una jornada para poner en marcha planes de mudanzas o de compra de casas, no esperes más, si pospusiste la búsqueda retómala, pero si estas en la búsqueda estos días das con el lugar de tus sueños. Cuida de la salud de tus ojos, mucho desgaste en las últimas semanas, así que ellos requieren de una buena revisión.

Serpiente (2013, 2001, 1989, 1977, 1965, 1953, 1941, 1929)

Es tiempo de aceptación. Ya no puedes seguir en constante negación, eso solo te lastima, detiene tu crecimiento y arruina tu energía. Esta semana tendrás que ocúpate de sanar esas emociones en descontrol, esos sentimientos de angustia o de odio que no te dejan avanza en ningún ámbito. Esta semana te la oportunidad de cerrar ciclos dolorosos, con alguna pareja, con algún amigo que te traiciono, con un trabajo que te frustro, si comienzas ya la sanación será optima, platica, pide ayuda, así todo recobrará su equilibrio más rápido. Esta jornada cuidado con tu dinero, no lo inviertas en cualquier cosa, no lo gastes en cualquier cosa, mucho te ha costado ahorrarlo como para que se vaya en menos que canta un gallo. Tampoco hagas préstamos a nadie, puede ser que no lo veas de regreso. Tu salud física es ideal, pero hay que trabajar en la salud emocional y mental.

Caballo (2014, 2002, 1990, 1978, 1966, 1954, 1942, 1930)

Es una semana para hacer inversiones, por fin encontrarás el lugar adecuado para hacer crecer tu dinero y con ello la economía familiar, es una semana para poner en marcha planes de crecimiento tanto del hogar como de los negocios, todo lo que pongas en marcha estos días encontrará un camino positivo y sin obstáculos. Esta jornada es propicia para dar un paso más en tu relación de pareja, es momento de hacer planes de crecimiento, como una casa nueva, una boda, un hijo. La estabilidad que logras esta semana será para festejarla, por fin días sin preocupaciones, días con el camino despejado, días en donde brillas en cualquier lugar que pises. Tu salud fisca es perfecta esta jornada, cualquier preocupación se queda atrás y si estas esperando el resultado de un estudio o análisis, solamente serán buenas noticias.

Cabra (2015, 2003, 1991, 1979, 1967, 1955, 1943, 1931)

No te limites, cada situación que sufra retrasos esta semana no está sucediendo por algo externo, será porque tú mismo, misma está boicoteando energéticamente el siguiente paso, así que estos días trabaja mucho en lo mental, en los miedos que te están paralizando, en las inseguridades, que no te importe el juicio de nadie, si algo está mal o debes corregir solo hazlo, nadie es perfecto, las fallas te dejarán grandes aprendizajes esta semana. Cuida de tus riñones, beber más agua te puede limpiar física y energéticamente.

Mono (2016, 2004, 1992, 1980, 1968, 1956, 1944, 1932)

Es tiempo de soltar el pasado, entender que si sueltas no pasa nada, que si sueltas te quitas lastres pesados y dolorosos, entender que si sueltas podrás caminar ligero, ligera, y sin preocupaciones. Es momento de entender que no te hundirás por no seguir sosteniendo lo insostenible, como relaciones tormentosas, amigos dos caras, familia traicionera, trabajos que no te llenan. Llegó el momento de renovarte, de sentir que la vida vale la pena a pesar de las personas mal intencionadas, de las situaciones dolorosas. Esta semana puedes recibir una llamada para una nueva oportunidad laboral, tómala, trabajaste tanto para obtener esa oportunidad que no te puedes darte el lujo de pasarla por alto. En la salud física puedes sufrir de algunos zumbidos de oídos, pero la mejora está en ti, poner atención a todo lo que te rodea, en escuchar, aunque a veces no quieras hacerlo por evasión.

Gallo (2017, 2005, 1993, 1981, 1969, 1957, 1945, 1933)

Confían en tu familia, en tu trabajo, en tus amigos, así que trata de seguir con esa confianza, que nada te saque de balance esta semana, puedes estar vulnerable a las palabras y tomarlas a mal o entenderlas mal y contestar e involucrarte en líos que solo estas armando en tu cabeza. Esta semana trata de ir con calma, de no apresurar nada, de no presionarte. Son días muy buenos para ponerle atención a tus nervios, que la ansiedad no se apodere de ti. Ocupa tu energía y pensamientos en hacer algo en donde puedas tener el cuerpo físico en movimiento.

Perro (2018, 2006, 1994, 1982, 1970, 1958, 1946, 1934)

Cuida del individualismo estos días, necesitas compartir, trabajar en equipo, integrarte e integrar a personas que se relacionen con el trabajo, solo así podrás caminar al éxito. Es una jornada perfecta para corregir asuntos legales, cada obstáculo de días pasados se queda atrás y ahora si podrás manejar cualquier circunstancia desde la calma que te da el universo. Es un buen momento para programar un cuarzo blanco y te ayude a sanar todo lo cargado de días pasados, ya sea en casa o en la oficina, tráelo cerca de ti y déjate ayudar por la energía de las piedras. Es momento de empezar a pedir ayuda al universo para abrirte los caminos y concluir estudios.

Cerdo (2019, 2007, 1995, 1983, 1971, 1959, 1947, 1935)

Esta semana serás todo un caso, no pongas en duda tu equilibrio, que nada, ni nadie te saque de balance, porque podrían hacer que salga tu lado más sombrío y con eso herir con palabras a alguien muy cercano, no permitas que nadie conozca tu lado oscuro, tú sabes perfecto que es muy rudo y ni tu ni nadie, tiene la necesidad de ver ni sentirte así. Si estas esperando la oportunidad para certificarte, tener una maestría, diplomado etc. este es el momento adecuado para empezar, así que inscríbete, pide informes etc. y ve tras esa preparación extra que te hará muy feliz.