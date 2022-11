La carta de tarot para la semana del 21 al 27 de noviembre 2022

El tarot es una herramienta que puede ayudar a saber qué depara el futuro para este 2022. Nada mejor que empezar una nueva semana con un consejo, un consejo, que nos aclare o nos dé luz para los días por venir y así estar más tranquilos, tranquilas, de los pasos o decisiones que se nos presenten en los próximos días.

Ahora, tomate un minuto, cierra los ojos y respira profundo, deja que llegue un número del uno al tres a tu mente, cuando el número llegue, abre los ojos tranquilamente, ahora, baja la mirada y lee lo que el tarot te quiere aconsejar para esta nueva semana.

1. El Colgado

1. El Colgado: Es tiempo de moverse, ya no puedes seguir en el letargo ni en la apatía, el Colgado te dice: que solo estas ahí, esperando las cosas pasen por si solas, pero no, no es así, necesitan de tu energía, tiempo y entusiasmo. Podría pasar que planes o metas que tienes como hechos se posterguen esta jornada, que no caminen por más que presiones o empujes, pero relájate, tienes que entender que si no tienen movimiento es por un bien mayor, aunque ahora no lo veas. En el trabajo es tiempo de entender si vale la pena estar en el lugar en donde estas ahora, preguntarte si realmente te están valorando, es momento de recuperar la autoestima, es momento de recuperar la seguridad. En el dinero no es tiempo de derroches, todo lo contario, controlar los gastos es preciso para no dejar tus cuantas en números rojos y después estar con la angustia a todo lo que da. En el amor todo puede estar en una calma que da miedo, pues no sabes de qué manera volver a echar a andar el romance, quizá llegó el momento de tomarse un tiempo y reflexionar si todavía es ahí. En la salud no te descuides más, debes retomarte y estar al pendiente de tu cuerpo físico y mental.

2. Cuatro de Copas

2. Cuatro de Copas: Tiempo de esperar, de analizar con paciencia y después tomar decisiones. Pero también habla de una gran desconexión contigo y con todo y todos a tu alrededor, por esa razón tomar decisiones cuesta más trabajo. Es tiempo de introspección, es tiempo de una auto contemplación para poder conectar todas tus partes y volverte a sentir un ser completo. La ausencia de vínculos con la espiritualidad puede ser que ya estén pasando factura, porque no sabes en dónde colocar la fe. En el amor tendrás que entender que no todos o todas son iguales, que si te das una nueva oportunidad no te pasará necesariamente una mala experiencia de nuevo, es tiempo de dejar los traumas atrás, de dejar las inseguridades fuera de ti e intentarlo de nuevo. En el trabajo nuevas oportunidades, así que envía tu CV aplica a todos lados y seguramente abra una puerta que se abra. En el dinero ten cuidado de lo que hagas con tu dinero, las inversiones o las compras grande no se auguran muy bien.

3. As de Bastos

3. As de Bastos: Recibirás ayudas inesperadas, ese empujón que necesitas para empezar o terminar algún proyecto que se te presente esta semana, no lo dejes pasa y déjate ayudar. Harás nuevas cosas, cosas tan inesperadas que te sorprenderá tu capacidad de realizar nuevas acciones, aficiones. Días productivos llenos de pasión, relaciones nuevas, fiestas. Tendrás mucha energía para poner en marcha tu poder interior y con esto mejorar en cada uno de tus intereses.