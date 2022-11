Paola Rojas llora al recordar el engaño de Zague: “sentía mucha vergüenza”

Paola Rojas podrá ser una de las cartas fuertes de México en cuando a noticieros y periodismo se refiere, sin embargo, es innegable que la sombra de su ex esposo y el escándalo que los envolvió hace unos años por un tema de infidelidad seguirá tras ella por mucho tiempo. En una entrevista reciente, la conductora retomó no solo el suceso, sino lo que hizo para salir adelante de la herida.

Fue en el canal de YouTube ‘Isabel Lascurain abre la cada de…’ que Paola Rojas se desahogó. Primero, mencionó que el torbellino de cosas que enfrentó tras revelarse las fotos íntimas de Luis Roberto Alves ‘Zague’ fueron hechas pensadas en sus hijos, algo que a ella le funcionó totalmente para dirigir sus acciones y digerir sus emociones.

“Eso te da dirección… a quien esté pasando por un mal momento, lo primero que le diría es eso, hay que proteger a los menores. Por arriba de tu tristeza o de tu enojo está proteger a los menores. Así lo hice y estoy muy satisfecha y muy contenta de haberlo hecho así”, comentó la también conductora de televisión.

Paola Rojas agregó que su trabajo también fue salvador, aunque en el fondo estaba enfrentando con pesar el ojo público. “En ese momento me movilizó la responsabilidad, yo tengo que ir a trabajar y no hay pretexto para no hacerlo… pero creo que hay algo mucho más profundo y es que no tengo por qué sentir verguenza, sin embargo la sentía profunda, mucha… sí sentía mucha verguenza, mucha verguenza por muchas razones“, confesó mientras rompía en llanto durante la entrevista.

Notablemente conmovida y tras un corte a la grabación, la periodista reveló que su red de apoyo logró sacarla a flote. “Tengo una red de amor muy grande… por su puesto mi mamá es importantísima, pero pienso en amigas que ya no tienen a su mamá y lo que les diría es que siempre construyan una red de amor. Es toda la diferencia. Lo que sea que tengas que vivir, si tienes alrededor a personas que te aman profundamente es otro tema”, reiteró.

Rojas aseguró, además, que recibió más cosas buenas que malas luego de la traición, pues hubo quienes le ofrecieron su mano, incluso, sin ser personas cercanas a ella. No obstante, enfatizó que no buscó nunca victimizarse tras la situación, sino hacer de su episodio desafortunado una oportunidad de aprendizaje emocional, de comunicación y hasta de empatía con las mujeres. “En este país tan machista y tan violento… hay tantas mujeres víctimas de violencia persistente y cosas espantosas, lo mío da ternura comparado con las historias de tantas mujeres. El dolor vincula de una manera diferente, que es mucho más profunda y real”, dijo.

En octubre de 2018, año en el que el escándalo se desató, Paola Rojas se integró como conductora al programa ‘Netas divinas’, un hecho que a ella no la tenía muy convencida debido a que el escándalo con su ex marido estaba reciente. “No me terminaba de ver ahí… estaba muy lastimada y muy freg*da como para hablar de mí y de mi privacidad. No había manera, entonces no lo acepté. Sin embargo, me dijeron que ahí me esperaban”, confesó en la entrevista con Lascuráin.

Finalmente, Rojas reconoció que a pesar de que ‘Netas divinas’ le fue complicado por tratarse de un programa grabado, ella logró adaptarse y respetar la lentitud con la que se desarrolla la producción hasta considerarla casi, casi una forma de sanar heridas. La plática que la conductora concedió a Isabel Lascurain fue tan conmovedora que hasta la cantante terminó llorando.

