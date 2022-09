Paola Rojas confiesa si posaría con poca ropa para una revista

La periodista Paola Rojas, quién constantemente roba suspiros en redes sociales con elegantes atuendos, ha recibido propuestas para posar en revistas con poca ropa, por lo que recientemente rompió el silencio y reveló que piensa al respecto.

Fue durante una entrevista ante las cámaras del programa ‘Hoy’ que Paola Rojas fue cuestionada sobre si le gustaría estar en una revista en la que muestre un lado más sensual.

Sin embargo, la también presentadora descartó la posibilidad, debido a que a ella nunca le ha gustado hacer ese tipo de fotos en las que tenga que posar con pocas prendas de ropa.

“Nunca ha estado en mi radar hacer estas fotos. En realidad, han sido en el contexto, un tema en la playa con mis hijitos, pues ni modo que vaya a la playa con traje, pantalón y saco. Ha sido parte del contexto, pero bueno, no es lo mío para nada”, dijo la también conductora de ‘Netas Divinas’.

Desde su divorcio con Zague ha sido muy reservada con respecto a su vida privada, en el encuentro con la prensa Paola Rojas se animó a revelar que está muy enamorada de su novio Marcelo Imposti.

“Estoy feliz con la realidad y el momento que estoy viviendo ahorita, muy feliz”, mencionó la también locutora de radio, que con una sonrisa en su rostro confirmó sus palabras.

Respecto si llegaría al altar por segunda vez, Paola aseguró que por ahora no quiere casarse, pues se encuentra muy feliz con su relación actual: “No me lo puedo ni imaginar en este momento. No pienso en matrimonio la verdad”.

También te pueden interesar:

–Paola Rojas se muestra en sensual bikini, disfrutando de sus vacaciones en Europa

–Paola Rojas sufre bochornoso incidente con su vestido en pleno noticiero

–Como pocas veces, Paola Rojas portó un modelito de escote peligroso con el que desató suspiros