Sebastián Ligarde responde si tiene cáncer tras retirarle un tumor del tamaño de una pelota de golf

El actor Sebastián Ligarde se mostró optimista tras la cirugía a la que fue sometido el pasado 31 de octubre en la que le retiraron el tumor que le detectaron en el colon, pues finalmente le confirmaron que salieron negativos a cáncer.

El pasado mes de octubre, el actor recordado por su personaje de “Memo” en la telenovela ‘Quinceañera’, reveló que durante una serie de estudios que se practicó de rutina le fueron detectados dos tumores en el colon; por lo que primero le retiraron uno de ellos y semanas después el más grande.

Así lo recordó durante una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, a quien explicó que “el tumor estaba en el cecum, que es la válvula que divide el intestino del colon, es un lugar muy comprometedor porque las paredes son muy delgadas”, pero debido a su complejidad corría grandes riesgos operar esta zona.

“Tuvimos que encontrar un cirujano endoscopista y a parte el gastroenterólogo para que entraran juntos y ya estando ahí determinaran el tipo de procedimiento. Gracias a Dios lo pudieron sacar completito y se mandó a patología“, añadió.

Por fortuna, los resultados confirmaron que no tienen cáncer, pese al considerable tamaño del tumor.

“Los resultados fueron positivos en el sentido de que no hay cáncer, es un lipoma, el tumor era un lipoma, era del tamaño de una pelota de golf. Estaba complicando varias cosas. Gracias a Dios salió negativo (a cáncer)“, dijo Sebastián Ligarde.

Y fue su mismo médico quien le aseguró que no se tenía que hacer “ningún chequeo hasta durante 4 años”” lo que le deja más esperanzas: “Yo creo que vamos por muy buen camino”, mencionó.

El histrión de 68 años se mostró agradecido con sus fans por las muestras de cariño que le hicieron llegar y oraciones que lo blindaron con un aura de positivismo dejándole cosas muy buenas.

“Me siento muy agradecido con los fans y con el público que tengo en muchos lugares del mundo por tantas oraciones. En estos últimos cinco meses mis oraciones, reflexiones y pensamientos estaban muy centrados en lo que me estaba pasando en ese momento”, sentenció.

Echando abajo las versiones sobre el distanciamiento con su hija, señaló que tanto su familia como amistades estuvieron cerca de él y le llamaban constantemente para saber cómo estaba; aunque por ahora no tiene comunicación con su hija por ideologías políticas.

“Mi hija de por sí es una sobreviviente de cáncer, ella ha sobrevivido a un melanoma muy severo, entonces, yo no tengo nada que perdonarle a mi hija, yo la amo incondicionalmente, podemos estar un poquito distanciados por cosas personales, no significa que no la amo”, afirmó.

También te podría interesar:

–Sebastián Ligarde revela que ya le extirparon el tumor más grande que tenía en el colon

–Sebastián Ligarde, conmovido hasta las lágrimas, confirma que le encontraron dos tumores en el colon

–Sebastián Ligarde confiesa que fue víctima de violación sexual e intentó suicidarse