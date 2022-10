Sebastián Ligarde, conmovido hasta las lágrimas, confirma que le encontraron dos tumores en el colon

Tras los rumores que aseguraban Sebastián Ligarde se encuentra luchando contra dos tumores de colon, el actor rompió el silencio en torno a su estado de salud, confirmando entre lágrimas que ya le fue extirpado uno de ellos, pero todavía falta un procedimiento para retirar el más grande.

En entrevista con el programa ‘De Primera Mano’, el actor recordado por su personaje de “Memo”, el villano en la telenovela ‘Quinceañera’, confesó que durante una revisión de rutina le fueron detectados dos tumores.

“Me hice una colonoscopia rutinaria, sin ningún síntoma, sin ninguna nada de nada, yo nada más fui a hacérmela porque tenía 10 años de no hacérmela. Y resulta que me encontraron dos tumores, uno de 10 milímetros y otro de 33“, mencionó el actor de 68 años.

Tras realizarle los primeros estudios, el médico le explicó que uno de los tumores, el más grande, no pudo ser extirpado.

“Cuando yo salí de ahí el doctor me dijo: ‘Tienes una pelota de golf adentro de tu colon que yo no pude sacar porque la mitad está unida al tejido y la otra mitad tiene como un cuello’, entonces no la pudo quitar”, añadió.

Sebastián Ligarde afirmó que han pasado cuatro meses desde que comenzó con su tratamiento, pero todavía falta la segunda intervención que podría llevarse a cabo en noviembre próximo, ya que los especialistas todavía se encuentran analizando el tipo de procedimiento que le realizarán para remover el bulto.

Asimismo, dio a conocer que dichos tumores son benignos, pero se han encontrado con diagnósticos que difieren entre sí; no obstante, seguirá a la espera de su próxima operación: “Posiblemente intenten, de nuevo, a través de una colonoscopia removerla y, si no, va a tener que ser en el quirófano”.

Y aunque ha sido una etapa complicada, de la cual habló conmovido hasta las lágrimas, dijo estar acompañado por su hijo y esposo, Jorge López Lira, con quien se casó en 2014.

“Hay una lección que aprender para todos y es el tiempo. Todo lo que vemos como desgracias son bendiciones porque no sabemos si tenemos mañana. Todas las cosas que a mí antes me angustiaban o me preocupaban o me dolían, ahora las abrazo porque significan que estoy vivo. Denle gracias a Dios por cada día que amanecen con alguien que los ama, con alguien que ustedes amen y que todavía tengan la fuerza para hacer cosas”.

Finalmente, confiesa que esta ha sido una prueba difícil que le deja una gran lección de vida que ha tenido que enfrentar pese a los fuertes dolores que padece.

“Aunque me duela levantarme de la cama a veces, hay que hacerlo. Esta ha sido la lección más grande para mí aprendida en estos cuatro meses de mucho dolor psicológico, físico y de todo tipo”. Sebastián Ligarde

