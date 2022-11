Automóvil choca contra tienda de Apple en Massachusetts y deja varios heridos

Un vehículo conducido a alta velocidad se impacta contra tienda de Apple en Massachusetts, a las afueras de Boston, y deja como resultado al menos 10 personas heridas.

Breaking: At least 1 dead, multiple trapped and injured, after a vehicle crashed into an Apple store in Hingham, Massachusetts. https://t.co/P7E9iXI19I — PM Breaking News (@PMBreakingNews) November 21, 2022

De acuerdo con los primeros reportes de medios locales, los hechos ocurrieron alrededor de las 11:00 horas, en la tienda de Hingham, Massachusetts, misma que ya se encontraba abierta, y donde equipos de emergencia acudieron al lugar para sacar en camillas a las personas heridas. BREAKING: #BNNUS Reports



At least ten people have been injured, with more expected, as a result of an SUV vehicle crashing into an #AppleStore on Derby Street in #Hingham, Massachusetts near Boston.



One person had died. pic.twitter.com/ZKAhwixIZl— Gurbaksh Singh Chahal (@gchahal) November 21, 2022

El impacto del vehículo, que dejó un enorme hueco en el vidrio que se encuentra al frente de la tienda de productos electrónicos, fue reportado por testigos en el lugar quienes escucharon un fuerte estruendo al momento del impacto. BREAKING: #BNNUS Reports



After a vehicle crashed into an #AppleStore in #Hingham, Massachusetts, one person was killed and ten others were injured.



According to reports, "several" people were killed in the Hingham Apple crash. pic.twitter.com/XhlLNxDBTL— Gurbaksh Singh Chahal (@gchahal) November 21, 2022

Los lamentables hechos ocurren a tan solo unos días de realizarse el Thanksgiving Day (Día de Acción de Gracias) y en una semana donde millones de estadounidenses se preparan para disfrutar de sus descansos.

