Qué es la medicina culinaria y cómo puede ayudar a disminuir la obesidad

El concepto de la medicina culinaria se hace cada vez más conocido gracias al creciente interés en la relación de los alimentos, el comer y cocinar con la salud.

Incluso se describe como un nuevo campo de la medicina basado en la evidencia que combina el arte de la comida y la cocina con la ciencia de la medicina.

La medicina culinaria consiste en utilizar una dieta personalizada de alta calidad para prevenir y tratar enfermedades y mantener el bienestar.

Además, el hecho de emplear los alimentos como medicina no es un concepto nuevo pues cambiar los patrones de alimentación puede ser tan eficaz como la medicación en el caso de algunas enfermedades.

Por ejemplo, una dieta antiinflamatoria proporciona alivio de la artritis reumatoide y la dieta mediterránea, que enfatiza las frutas, verduras, aceite de oliva, legumbres y granos integrales, e incluye menos alimentos ultraprocesados ​​y carne que una dieta occidental típica; es eficaz en la prevención de enfermedades cardiovasculares y diabetes tipo 2.

Realmente funciona la medicina culinaria contra la obesidad

The Lancet Commission on Obesity Trusted Source se refiere a la obesidad, la desnutrición y el cambio climático como una “síndemia global” y argumenta que la obesidad no debe considerarse de forma aislada sino dentro de ese contexto.

La obesidad es un problema mundial que aumenta el riesgo de muchas condiciones de salud y conduce a problemas a largo plazo para muchos. Además, los costos personales y sociales son enormes.

En ese sentido, la medicina culinaria puede ser un enfoque para el problema.

El Dr. Mir Ali, cirujano bariátrico y director médico del Centro Quirúrgico de Pérdida de Peso MemorialCare en el Centro Médico Orange Coast en Fountain Valley, CA, dijo a Medical News Today que “las causas de la obesidad son multifactoriales.

“La medicina culinaria es la disciplina de educar y capacitar a las personas para elegir y cocinar alimentos saludables. Aunque, al igual que con otros métodos de pérdida de peso, cada individuo responderá de manera diferente a este enfoque y, por lo tanto, tendrá distintos grados de éxito”.

Explicó que la clave de su éxito es garantizar que los alimentos saludables sean placenteros y no se vean como un mal sustituto de los alimentos no saludables a los que reemplazan.

Un argumento en contra de la medicina culinaria es que estos alimentos son generalmente más caros. Sin embargo, vale la pena plantearnos cuánto podemos ahorrarnos en atención médica si cuidamos lo que comemos.

