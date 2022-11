Selección de Estados Unidos inició con tropiezo el ‘sueño americano’ en Qatar 2022 tras empatar ante Gales

El ‘sueño americano’ para la selección de Estados Unidos no empezó de la mejor manera este lunes en el Mundial de Qatar 2022 luego de empatar contra su similar de Gales 1-1 en el Estadio Ahmad Bin Ali. Los dirigidos por Gregg Berhalter impusieron condiciones en el encuentro desde el primer momento, pero no pudieron mantener el dominio.

Estados Unidos se encontró con un combinado galés que no dudó en salir a defenderse con 5-3-2 y ceder la posesión al equipo de las barras y las estrellas. No fue sino hasta el minuto 36 cuando la USMNT pudo reflejar su superioridad en el marcador con un gol de Timothy Weah.

En una salida de balón norteamericana y tras una pequeña dividida, Christian Pulisic perforó la defensa británica con un pase entre líneas a Weah que lo dejó mano a mano con el portero y definió con un puntazo de derecha al primer poste.

El conjunto estadounidense dominó más del 60 % de la posesión de balón y se fue al descanso con tres remates y un único disparo al arco. Para la segunda parte del compromiso, la selección de Gareth Bale y compañía pondría en aprietos a los de Berhalter con una presión adelantada y varias jugadas a balón parado. WHAT A SAVE BY TURNER ✋😤@USMNT pic.twitter.com/H90mdoWWJQ— FOX Soccer (@FOXSoccer) November 21, 2022

El partido se tornaría de ida y vuelta para ambas escuadras que jugaban a un ritmo frenético. En el 80’ un centro lateral no fue defendido de la mejor manera por Estados Unidos y se cometió penal contra el héroe de Los Angeles Football Club en la Major League Soccer (MLS), Gareth Bale. El exdelantero del Real Madrid remató fuerte y cruzado para igualar las acciones a menos de 10 minutos del final. Bale sends the penalty home and ties it for Wales! 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 pic.twitter.com/XCU4Hohfd9— FOX Soccer (@FOXSoccer) November 21, 2022

En desarrollo…