Ucrania asegura haber encontrado “sitios de tortura” usados por rusos en Jersón

La fiscalía ucraniana anunció haber descubierto “sitios de tortura” usados por los rusos en Jersón, una ciudad del sur de Ucrania recuperada por las fuerzas de Kiev tras casi nueve meses de ocupación rusa.

“En Jersón, los fiscales continúan determinando los crímenes de Rusia”, indicó la fiscalía ucraniana en Telegram, y afirmó que los funcionarios hallaron “sitios de tortura” en “cuatro edificios”.

Russians accused of burning bodies at Kherson landfill | Ukraine | The Guardian https://t.co/uhPEufIPMk

