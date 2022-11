Alexa Dellanos luce su figura en minivestido de vinil y baila con una amiga

A Alexa Dellanos le encanta bailar y acudir a clubes nocturnos, por eso ahora compartió en sus historias de Instagram un video en blanco y negro que la muestra presumiendo su escultural figura en un minivestido de vinil. Después de ponerse sus gafas oscuras le pide a una amiga que baile con ella, luciendo ambas muy animadas.

La bella influencer de moda y estilo de vida posó muy sensual frente al espejo, modelando un vestido estampado con gran escote y aberturas al centro. Ella tiene ya más de 10 millones de seguidores en esa red social, quienes están al pendiente de todas sus publicaciones.

Hace algunas semanas Alexa se dejó ver con su famosa mamá, la conductora Myrka Dellanos, quien informó que la chica está trabajando en dos interesantes proyectos: “Ahora ha estado trabajando 24/7 lanzando su línea de ropa…al mismo tiempo está escribiendo, ella es una escritora realmente excelente, tiene un talento innato desde pequeñita, y ahora está empezando eso, escribiendo un libro que ya nos mostró cuando estuvimos en Londres”. View this post on Instagram A post shared by Alexa Dellanos (@alexadellanos)

