“Estuve a punto de ser rica”: Mujer halla cajero automático abierto y repleto de billetes

Los cajeros automáticos son quizás una de las máquinas más herméticas y seguras que existen; sin embargo, una usuaria de TikTok demostró que en ocasiones pueden fallar.

Recientemente una joven mujer reveló en su cuenta de TikTok con el nombre de usuario @evelynsaucedo36 que encontró una de estas máquinas abiertas y con dinero adentro en una plaza de Nuevo León, México.

En un video de TikTok, titulado “Amigos estuve a punto de ser rica”, la mujer , puso la frase sobre puesta “Yo bien preocupada por el cajero” y comentó que encontró esa máquina abierta y que intentó cerrarla sin éxito.

“Está este cajero abierto. Ya lo intenté cerrar, pero no se puede”, se escucha decir a la joven mientras intenta cerrar la máquina, en la que se pueden ver y están al alcance billetes de diferentes denominaciones.

“Hay que buscar un guardia, porque así no estaba”, agrega la tiktoker mientras continúa intentando cerrar el cajero automático para evitar que alguien más se lleve el dinero que está a la vista. Al no poder cerrar la máquina, la joven buscó a un guardia de seguridad de la plaza comercial.

¿Qué sucedió?

En un video posterior, la mujer explica que estaba en una plaza comercial cuando decidió ir al baño y saliendo del sanitario se percató que el cajero estaba abierto y recalcó que así no estaba antes.

“Yo iba para el baño y no vi que el cajero estuviera abierto, yo lo vi normal, entonces cuando yo regreso del baño es que lo veo abierto y me preocupé porque lo fueran a robar, entonces yo quise cerrar el cajero pero no se pudo”, explicó.

También destacó que al no poder cerrar la máquina, la joven buscó a un guardia de seguridad de la plaza comercial pero fueron más de 15 minutos después cuando llegaron unos custodios y ya se hicieron cargo de la maquina.

