Alemania resbaló en el Mundial de Qatar 2022: Japón dio la primera sorpresa en el grupo E

El estadio Internacional Jalifa presenció una nueva sorpresa en el Mundial de Qatar 2022. Argentina y Croacia ya fueron sorprendidos en esta Copa del Mundo y le llegó el turno a Alemania. El potente conjunto europeo no pudo superar a Japón, selección que, al igual que Arabia Saudita, le dio la vuelta al marcador y se llevó los tres puntos con un victoria 1-2.

Ya se está entrando en el terreno “común” ver a las grandes selecciones con complicaciones y problemas en el Mundial de Qatar 2022. Argentina, Países Bajos y Croacia fueron las primeras selecciones que sudaron más de la cuenta en sus respectivos partidos. Alemania no fue la excepción.

Luego de un primer tiempo relativamente parejo, los alemanes se fueron 1-0 arriba a los vestuarios. Los honores en el gol se los llevó el talentoso futbolista del Manchester City, İlkay Gündoğan. Pero Alemania sufriría más de la cuenta para la segunda mitad.

En este sentido, Japón lidera el Grupo E del Mundial de Qatar 2022. Alemania complica su clasificación a los octavos de final de la Copa del Mundo. “Die Mannschaft” deberá buscar la clasificación en sus próximos partidos, el domingo 27 de noviembre ante Alemania y el jueves 1 de diciembre ante Costa Rica.

Alemania vs. Japón: resumen completo

