André-Pierre Gignac reaccionó al penal tapado de Guillermo Ochoa en el Mundial de Qatar 2022

La selección de México consiguió su primer punto en el Mundial de Qatar 2022, luego de igualar sin goles con Polonia. El empate mexicano tuvo una figura sobresaliente: Guillermo Ochoa. El guardameta de las Águilas del América le detuvo un penal a Robert Lewandowski y mantuvo con vida a El Tri en el partido. André-Pierre Gignac fue un espectador de lujo y tuvo algunas palabras para “Memo”.

A pesar de que son rivales en la cancha, uno es el atacante estrella de Tigres de la UANL y el otro el arquero de las Águilas del América, el delantero francés manifestó una frase en apoyo a “Memo”. Luego de que Ochoa detuviera el penal, Gignac dijo: “Para los que criticaron güey”.

Gignac es más mexicano que muchos @10APG



“Para los que criticaron wey” pic.twitter.com/RFqzKnSSzO— Gallito🐓(Apuestas) (@GallitoVip) November 22, 2022

Esta frase puede tener muchas interpretaciones. Aunque puede referirse a la Selección Mexicana colectivamente, también puede ser un respaldo de Gignac ante las constantes críticas a las que está expuesto Guillermo Ochoa. De hecho, una de las grandes molestias de los aficionados tiene que ver con la poca efectividad de “San Memo” en los tiros desde el manchón penal. Save of the Day: Guillermo Ochoa's brilliant PK save against Robert Lewandowski. #FIFAWorldCup pic.twitter.com/0u0ibfvRju— FOX Soccer (@FOXSoccer) November 23, 2022

Sin embargo, las críticas no influyeron en Guillermo Ochoa. El guardameta mexicano reveló que la decisión de lanzarse hacia un costado al momento del cobro, fue el resultado de un gran estudio previo con el cuerpo técnico. Esto le permitió a México sumar su primer punto en el Mundial de Qatar 2022 y a “Memo” conseguir su primer penal atajado en el máximo torneo a nivel de selecciones.

También te puede interesar:

· El rostro de Yasser al Shahrani, el defensa saudí que se despide del Mundial de Qatar 2022 por una fractura de mandíbula

· Mundial Qatar 2022 | El portero Guillermo Ochoa se vistió de héroe en el empate de México contra Polonia

· México sumó su primer punto en el Mundial de Qatar 2022: con un penal atajado por Guillermo Ochoa, El Tri igualó con Polonia