México sumó su primer punto en el Mundial de Qatar 2022: con un penal atajado por Guillermo Ochoa, El Tri igualó con Polonia

El estadio 974 de Ras Abu Aboud, Doha, presenció el debut de la Selección Mexicana en el Mundial de Qatar 2022. En un partido muy trabado y con pocas ocasiones de peligro, El Tri igualó 0-0 con Polonia. Guillermo Ochoa fue el héroe de la noche al detenerle un penal a la estrella del FC Barcelona, Robert Lewandowski.

En los primeros minutos del partido los aficionados mexicanos se hicieron sentir con el “ole, ole” mientras El Tri dominaba la posesión de la pelota. La estrategia de Polonia era mantenerse ordenado en el fondo y aprovechar las recuperaciones de balón para salir disparados al área rival.

Hirving “Chucky” Lozano y Alexis Vega fueron las piezas más incisivas en los costados. Pero durante el primer cuarto de hora no fueron capaces de surtir de balones a Henry Martín, futbolista de las Águilas del América que tuvo que luchar contra dos grandes torres como Jakub Kiwior y Kamil Jacek Glik. Tuvieron que pasar 25 minutos para que se produjera la primera jugada peligrosa del partido con un remate de cabeza de Vega, estrella de Chivas de Guadalajara. So close 😬



Cuando parecía que la primera mitad se iba a acabar sin tener un remate al arco, Jorge Sánchez generó el primer y único remate a puerta de todo el primer tiempo al minuto 45. Lo que parecía ser un disparo sin mucho peligro, complicó más de la cuenta al guardameta polaco Wojciech Szczęsny. Guillermo Ochoa vivió una primera parte tranquila sin ningún ataque del temido Robert Lewandowski.

Para la segunda mitad, la Selección Mexicana continuó con el partido dominado, aunque sin mucho peligro para el arco polaco. Pero esto le costó algunos espacios en defensa. Robert Lewandowski intentó, con más corazón que ideas, complicó a la defensa mexicana que tuvo que detenerlo dentro del área con un polémico penal propiciado por Héctor Moreno y sentenciado por el VAR.

El conjunto mexicano siguió buscando la victoria con Hirving Lozano como una de sus armas más incisivas en ataque. En los eternos minutos agregados, característicos en esta copa del Mundo, la cancha parecía estar inclinada para el arco de Wojciech Szczęsny, pero a medida de que transcurrían los minutos parecía que el conjunto Polaco se conformaba con el empate. Pero el partido finalizó con la igualdad en el marcador y el segundo juego sin goles en el Mundial de Qatar 2022. Sumamos nuestro primer punto en #Qatar2022.



Ahora a pensar y trabajar en el partido del sábado ante Argentina. ⚽️

México vs. Polonia: resumen del partido

