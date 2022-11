Christian Nodal gasta una fortuna en una nueva y ostentosa joya ¿Para Cazzu? | VIDEO

El cantante mexicano Christian Nodal es uno de los artistas favoritos del momento y pese a que en los últimos meses ha estado involucrado en varias polémicas, tal parece que poco a poco está recuperando el rumbo de su vida. Sin embargo, el cantante de regional mexicano, ahora ha llamado la atención por su ostentosa joyería.

Y es que, para nadie es un secreto que una de las debilidades del cantante son las joyas, no por nada a su ex prometida Belinda le regaló un carísimo anillo de compromiso y él también siempre carga anillos, relojes y cadenas con un gran valor monetario.

Prueba del gran gusto por joyas ostentosas y excéntricas es su reciente aparición en la alfombra roja de la entrega número 65 de los Latin Grammy en la que llegó acompañado de su novia Cazzu.

Pese a que Nodal es gran amante de las joyas ostentosas, tal parece que es un gusto que su novia Cazzu no comparte con él, ya que la argentina prefiere mostrar sus tatuajes pues los accesorios que porta no son tan vistosos como los que a su novio le gustan.

Y es que recientemente Nodal mostró al mundo entero su nueva adquisición en cuanto a joyería se refiere y tal parece que desde que compró el polémico anillo de compromiso a su exnovia, la joyería en donde lo adquirió se volvió su favorita, pues ahora de este mismo negocio compró una cadena muy especial.

Durante su paso por la alfombra roja en la gala de homenaje a Marco Antonio Solís, quien fue nombrado como “La persona del Año”, Nodal llegó de la mano de Cazzu, ambos combinados en color rojo y entre la abertura de la camisa del intérprete de “De los besos que te dí” se pudo apreciar la nueva y ostentosa joya que el sonorense sumó a su colección de brillantes.

Se trata de una cadena con ostentosos eslabones llenos de diamantes seguido de cruces tipo emerald cut, el cual de acuerdo con algunos medios de comunicación tiene un valor de un millón de dólares.

Entre la joyería que portaba aquella noche Nodal, además de la cadena antes mencionada, el cantante de regional mexicano portó un reloj cartier forrado de diamantes el cual tendría un costo aproximado de unos 840 mil dólares. View this post on Instagram A post shared by Angel City Jewelers (@angelcityjewelers)

También te puede interesar: