Los esposos de Maite Perroni y Dulce María parecen gemelos y esta foto lo comprueba

Tremendo revuelo causaron los ex integrantes de RBD, Christian Chávez, Christopher Uckerman, Anahí, Maite Perroni y Dulce María, con el inesperado recuentro que documentaron a través de redes sociales. Sin embargo, hubo otro detalle que dio mucho de qué hablar, se trató del gran parecido entre los esposos de dos de las cantantes. ¡Sigue leyendo para enterarte de los detalles!

La conmoción del público surgió luego de que Anahí compartiera algunas postales de su inesperado recuentro junto a la agrupación; sobre todo luego de que cada uno de los integrantes, a excepción de Chávez, acudieron en compañía de su pareja.

Aunque la mayoría de las reacciones y comentarios surgieron en torno al reencuentro de la popular banda RBD, no faltaron aquellos que destacaron el gran parecido físico entre los esposos de Maite Perroni y Dulce María.

Y es que dentro de los mensajes que se leen bajo la publicación, destacan aquellos en los que se hace referencia al empresario y productor. “Estoy en shock con el parecido entre Andrés y Paco”, “¿Estamos seguros que los esposos de Maite y Dulce no son hermanos?” y “¡Están idénticos! Es sorprendente el parecido entre Andrés y Paco”, se lee en la red.

Cabe recalcar que si bien este reencuentro desató furor entre el público, la ausencia del sexto integrante de la banda, el actor Alfonso Herrera, no pasó desapercibida para nadie.

No obstante, esta no es la primera vez que el actor que dio vida a ‘Miguel’ en el melodrama “Rebelde” decide no acudir a dichas reuniones, siendo la última de ellas el enlace matrimonial de Maite Perroni y Andrés Tovar.

