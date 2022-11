Sydney Sweeney le dice ‘adiós’ a su melena rubia y estrena nuevo look

Tremendo revuelo causó la actriz estadounidense Sydney Sweeney luego de compartir unas postales con las que mostró a sus fanáticos la transformación a la que se sometió y con la que se despidió de su característica cabellera rubia. ¿Cómo reaccionó el público? Sigue leyendo para enterarte.

A través de su cuenta de Instagram, la estrella de ‘Euphoria’ publicó un carrusel de imágenes con las que documentó su viaje relámpago a territorio español para acudir a la ceremonia de GQ en la que se le coronó como ‘La Mujer del Año’.

Dentro de su publicación, Sweeney se dejó ver enfundada en un ajustadísimo vestido verde oliva con un cruzado a la altura del escote y un corte estilo sirena que dejó al descubierto su figura de reloj de arena.

Asimismo, la joven aprovechó el revuelo de su triunfo para mostrar su nueva melena castaña, misma que contrastó con el color de su vestido mientras destacaba su mirada ojiazul y resaltaba sus delicadas facciones.

“Que 12 horas tan locas en España. Gracias GQ España por tal honor, necesito regresar muy pronto”, escribió Sydney Sweeney para acompañar el carrusel de imágenes que rápidamente desató una ola de comentarios.

“Belleza brunette”, “Mi corazón”, “Estás hermosísima con el color que te pongas” y “Ok amamos el pelo y outfit”, son algunos de los mensajes que se leen en la red. No obstante, no faltaron aquellos fanáticos que no pudieron evitar emocionarse por el hecho de que la famosa posó en compañía de la estrella de ‘Stranger Things’, Joseph Quinn.

