Biden revela que negociación sobre los topes de precios del petróleo ruso “está en juego” 

Este jueves el presidente Joe Biden reveló a la prensa de Massachusetts que las negociaciones entre los Estados Unidos y sus aliados sobre la imposición de un limite de precio al petróleo está en curso, pero pendiendo de un hilo.

De acuerdo con el diario The New York Times, el mandatario confirmó que había hablado con la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, sobre el tema, pero no pudo evitar decir que el tope del precio “sí, está en juego”.

Los gobiernos de la Unión Europea estaban listos para reanudar las conversaciones el jueves por la noche o el viernes después de no poder llegar a un acuerdo el miércoles sobre el nivel para limitar los precios del petróleo procedente del mar ruso.

El gobierno ve el tope de precios como una forma segura de reducir los ingresos petroleros para Rusia, fuente fundamental para su guerra contra Ucrania, al tiempo que mantiene el flujo de petróleo ruso y evita los picos de precios.

Axios dio a conocer que Rusia es el segundo mayor exportador de petróleo crudo del mundo y Europa, a diferencia de EE.UU., depende en gran medida del petróleo, el gas y el carbón rusos.

Reuters indicó que “el G7, incluidos los Estados Unidos, así como toda la Unión Europea y Australia, está listo para implementar el tope de precios en las exportaciones marítimas de petróleo ruso el 5 de diciembre”.

“Este no es el momento de alejarse de Ucrania, en absoluto”, dijo Biden.

El tope de precios requerirá el consentimiento unánime de los 27 miembros de la UE, y EE.UU. ha permitido que el bloque tome la iniciativa en la determinación de un precio que pueda obtener la aprobación del bloque, según publicó New York Times.

