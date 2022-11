Cómo evitar el “aquaplaning”, que te resbalen los neumáticos, cuando estás manejando

Seguramente habrás escuchado acerca de este concepto: aquaplaning. Este fenómeno sucede en los neumáticos cuando se circula a grande velocidad sobre la carretera mojada. Creando una capa de tensión superficial que evita el contacto directo entre la llanta y el suelo, por ello, resulta en pérdida significativa d agarre.

En Fórmula 1 sucede con frecuencia. Monoplazas que superan los 300 kilómetros por hora se ven afectados por este fenómenos cuando llueve sobre los circuitos. Sin embargo, tanto para calle como para carreras, las llantas vienen fabricadas con líneas de dibujo o patrones específicos para evitarlo.

Sí, dichas líneas no cumplen fines estéticas, dado que filtran el agua y la expulsan para lograr que parte del neumático haga contacto con la carretera y no se produzca pérdida de adherencia. Cuando se produce este fenómeno, el volante deja de responder a los controles del auto (giro de volante, acelerar o frenar), por ello, resulta de extrema importancia saber cómo controlarlo.

Formas de evitar el aquaplaning

Para prevenir este fenómeno existen diversas formas de hacerlo. La primera de ellas es mantener los neumáticos con la presión correcta, de forma que puedan proporcionar el máximo agarre en caso de lluvia sin mayor esfuerzo.

También, resulta vital controlar la profundidad del dibujo de las llantas para que no estén por debajo del mínimo legal requerido: 1,6 milímetros. Neumáticos nuevos tienen la capacidad de filtrar y expulsar hasta 30 litros de agua por segundo a 80 kilómetros por hora, por ello, atento a este apartado.

Ahora, si la profundida del patrón todavía es de 3 milímetros estamos en problemas, si bien es más profundo y expulsa bastante agua, el riesgo de aquaplaning aumenta de forma exponencial.

Revisa tus llantas y cámbialas constantemente, cuando sea necesario, dado que una banda de rodadura desgastada hará que la acción de frenar sea ineficiente. Este detalle aunado al agua presente en la vía disminuirá la efectividad del frenado.

Por último pero no menos importante, no corras en la carretera. Recuerda que este fenómeno se prouce a altas velocidades, además, en condiciones mojadas no es recomendable acelerar como si no existiera otro día. Preserva tu seguridad y la de aquellos a tu alrededor.

