Más de mil millones de personas siguen creyendo en la existencia de las brujas

Hay brujas que pueden dañar a otros con sus habilidades sobrenaturales: un número sorprendentemente grande de personas en todo el mundo cree en esto. El 40% de la población de 95 países está convencida de ello, según un estudio presentado en la revista científica PLOS One.

Según el estudio, la creencia en la brujería está especialmente extendida en países con instituciones débiles y culturas conformistas, lo que crea desconfianza y miedo en ellos.

Las diferencias regionales son muy grandes. Por ejemplo, solo el 9% de los encuestados en Suecia dijo creer en la brujería, mientras que en Túnez fue el 90%. También se encontraron valores elevados en Marruecos, Tanzania y Camerún. En Alemania, el porcentaje se situó en torno al 13%, que es comparativamente bajo.

Un hallazgo notable fue que Rusia tenía una tasa de creencia en la brujería del 56%.

Witchcraft beliefs are widespread, highly variable around the world https://t.co/FvjRfBhnYg via @physorg_com

— Jeff Patterson (@JeffPatterson11) November 23, 2022