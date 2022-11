Fanáticos mexicanos y argentinos se pelean en Qatar a dos días del partido trascendental en la Copa del Mundo

La tensión aumenta cada vez más entre los fanáticos mexicanos y argentinos previo al segundo partido del Grupo C que se disputará este sábado y que tendrá una gran importancia tras la sorpresiva derrota de Argentina vs Arabia Saudí y el empate sin goles del Tri contra Polonia.

Esta vez la tensión llegó a los puñetazos luego de que se dio una pelea entre aficionados de ambas selecciones en un Fan Fest de la ciudad de Doha, Qatar. Presuntamente la pelea inició luego de que unos aficionados mexicanos empezaron a hacer cánticos insultando a Lionel Messi, gesto que no le gustó a los argentinos y que generó la disputa.

Luego de la pelea, varios aficionados mexicanos quedaron heridos debido a las lesiones por unas patadas que recibieron. Informaron que no hubo fanáticos detenidos de ningún bando, por lo que el conflicto se resolvió sin problemas para las fanaticadas que se volverán a ver este sábado en el estadio Lusail.

Argentina llega al partido de este sábado frente al Tri con la obligación de ganar tras la derrota ante Arabia Saudí, mientras que México de ganar o empatar ante la albiceleste puede marcar el final de Messi y los argentinos en la Copa del Mundo de Qatar 2022.

La Federación Mexicana de Fútbol (FMF), ya está en la línea telefónica directa de la FIFA. Han sido muchos los expedientes que ha levantado el órgano rector del fútbol mundial en contra de los tildados “gestos discriminatorios” en los partidos de la Selección Mexicana. El Mundial de Qatar 2022 no sería la excepción y El Tri estaría bajo la lupa.

Al igual que Ecuador, México está siendo investigada por la manifestación de “cantos ofensivos” por miembros de la hinchada que fue a apoyarlos en los respectivos partidos de Qatar 2022. A pesar de que ya no se señala el famoso grito hacia los arqueros, algunos aficionados habrían gritado “¡El que no salte es un polaco maricón, el que no salte es un polaco…”. Esta acción podría ser castigada.

