Horóscopo de hoy de Nana Calistar 24 de noviembre de 2022

PISCIS

Días estarás en el mejor de los tonos y otros pensarás que la vida no vale la pena, recuerda que nada es fácil y que lo difícil cuesta trabajo, lograrás tus metas siempre y cuando confíes más en ti. Un negocio de comida podría ayudarte a mejorar tu economía. Amistades del pasado retornan o habrá reencuentros con ellos o ellas. Estarás en un tono bastante bueno pues comenzarás a sentirle sabor a la vida, no temas a conocer más personas y darle vuelo a la caricia siempre y cuando lo hagas con responsabilidad. Vienen cambios en el trabajo y en los dineros, aprovecha los ingresos extras para ir pensando en un negocio para mejorar en esta casilla. Te viene la preparación para un viaje en el cual te rencontrarás a ti mismo. Cuídate de robos y perdición de objetos pues podrían presentarse en esta semana. Siempre buscando el amor, las buenas cosas y la felicidad, sin embargo, no disfrutas el camino ni el momento, aprende a ver la vida de manera distinta. Disfruta cada día como si solo fuera uno, no te quedes con ganas de nada, recuerda que es mejor arrepentirse que quedarse con el antojo. Ya no te dejes de nadie y quien te busque te va a encontrar, si permites insultos y pasadas de lanza en tu contra te van a agarrar de tu títere, es mejor dejar las cosas en claro desde un principio.

ACUARIO

No confundas tus sentimientos, si tu pareja ya no te hace sentir ni cosquillas es momento de decir adiós antes de lastimarlo o lastimarla con tu indiferencia. Cuidado con una noticia que llegará a tus oídos, sino lo ven tus ojos no lo creas pues solo buscaran incomodarte y hacerte pasar un mal momento. Se viene un viaje muy perro donde te la pasarás de la mejor. Aguas con a quien le cuentas tus cosas y planes, recuerda que tienes mucha gente que te envidia. Si tienes una relación, habrá un ambiente tenso ya que otra persona está metiendo cizaña y malas energías pues quiere perjudicarlos como pareja. Es momento que analices lo que has hecho de tu vida y hacia donde te diriges pues andas bien perdido o perdida, ponte metas y consolídalas y que ninguna persona te limite en lo que quieres, buscas y deseas. Aprende a ser más perra, pues solo así no te seguirán viendo la cara de tonto. Cuida tus espaldas pues estarás muy propenso a que una amistad te de la puñalada. No vivas en eso ni dependas de esas actitudes, tu sigue tu vida y si sale alguien más en el camino date la oportunidad, recuerda que no estas para perder el tiempo ni puedes estar esperanzado o esperanzada a que a esa persona se le inche para que dé el primer paso.

CAPRICORNIO

Si bien es cierto que en tu pasado te fue bien mal y desde entonces ya no te viste buena o bueno también es cierto que te llenarás de nuevas oportunidades y tendrás de dónde escoger. Cuida mucho lo que sale de tu boca pues podrías cometer indiscreciones que te dejarán en mal con la persona que te gusta o te agrada. Déjate de flojeras y ponte ya las pilas, el amor no lo vas a encontrar ya construido, sino que tendrás que buscar a la persona adecuada con quien sembrarlo o hacer que renazca. Renacerá el amor en tu vida, si esa relación no se pudo dar en el pasado es el momento perfecto para que empiece a volver a nacer ese sentimiento. Los errores que cometas en estos días los pagarás muy caro en un futuro próximo, ponte las pilas y no creas más en palabras solo en hechos. Una amistad andará muy pegada a ti y no es por buena onda, busca sacar algo de provecho, no te atontes y abre bien los ojos. Cansancio y confusión estará presente estos días, recibirás noticias de una persona que fue muy importante para ti. El amor se ha vuelto algo que ya no es necesario en tu vida pues sabes que es mejor vivir con lo que viene siendo la soledad más que nada que con una persona que no te sirve ni para ir a incomodar a la gestora de sus días.

SAGITARIO

Te sentirás triste al terminar los días, es normal, estas madurando, comenzarás a darte cuenta de muchas cosas, verás la verdadera cara de una persona a quien admirabas y querías mucho. Ponte ya las pilas y no caigas más en situaciones que solo te dejen como él o la débil, tienes todo pa tener a quien se te de tu regalada gana, pero te atontas mucho al esperar que las personas sean como tú. Es importante que te dejes de complejidades y manipulaciones y le pongas más ganas a tus metas y sueños, vienen situaciones muy complejas, no gastes más de lo que tienes o solo dejarás deudas pendientes de las cuales te serán difíciles de salir. Ya no te caigas por nadie, ni guardes rencores que no es momento de amargarse sino de vivir y disfrutar. Es probable que te lleguen las tristezas al recordar a quien se fue o ya no está a tu lado. Cuida cuestiones que tienen que ver con trámites y compras podrías cometer un grave error. Dos personas de tu pasado retornan te llevarás grandes sorpresas pues la vida les ha cobrado ya su factura. Si tienes pareja vienen cambios importantes en los cuales las relaciones irá en declive, esperas que tu pareja sea o actúe como tú le pides peras al olmo. Una visita inesperada te va a llegar en estos días. Las relaciones en la familia mejorarán y la llegada de un dinerito extra te caerá de perlas.

ESCORPIO

Podrías ser víctima de una traición en estos días, ten cuidado en la cuestión de tu trabajo pues de por ahí podría venir la cosa. Mucha suerte en juegos de azar y en números con terminación 2, 6 y 9. Si tienes pareja, se presentarán situaciones que los unirán más que nunca y hay posibilidades de embarazos en la familia. Ten presente que las oportunidades tienen fecha de vencimiento, aprovecha todo lo que venga y no dejes nada para otro día. Busca a quien te busca y te ayude a mejorar y no a quien solo con reproches te haga sentirte más mal. Se aproxima un evento social o reunión, te la pasarás de lo mejor. Es probable que la vida te ponga en una situación que te hará amar tu vida y darte cuenta de que sea lo que sea lo que eres ha sido con base en esfuerzo y dedicación. Hay una amistad que tiene mucho interés por ti, pero tú desconfianza no te hace dar el siguiente paso. Momento de quitar de tu casa todo eso que ya no ocupas o necesitas pues suele almacenar malas energías las cuales impiden tu crecimiento. Oportunidad de crecimiento en tu trabajo con un cambio de puesto o la propuesta de un nuevo empleo que te dará mejores ingresos, no sueltes ningún trabajo hasta no tener asegurado el otro.

LIBRA

Tienes todo pa tener el cuerpazo perro que siempre has querido, pero te encantan las garnachas y la cheve por eso no consolidas nada, recuerda que subes mucho de peso. Posibilidad de ir a un viaje con amistad. Inicias trámites, cuídate de pérdidas de objetos y de caídas pues estarán a la orden del día. Persona que ya no está en este mundo te protege y en próximas fechas sentirás su presencia más que nunca. Podrías entrar en conflicto con una amistad debido a que andará ladrando cosas de ti; no hagas caso y que no te afecten dichos chismes. Recuerda quién eres y hacia dónde te diriges, cada día tu esfuerzo y dedicación se verá mejor reflejado. Cirugía de una persona cerca está próxima. Si tienes pareja algunas veces se harta de tu carácter y cambios bipolares que te andas cargando, tienes que aprender a nivelar tu azúcar y bajarle a ese carácter de mi3rda que te cargas. Es importante que no se cometan los mismos errores del pasado o podría haber una separación definitiva. Cuídate mucho de traiciones de amistades y ten cuidado con jefes o compañeros de trabajo pues podrían ponerte trabas para que logres tus metas y tus objetivos. Ya no temas a cambios, arriésgate que es la única manera en que lograrás cambiar todo lo ordinario de tu vida.

VIRGO

Vienen cambios muy buenos pues un amor de tierras lejanas estará pensando mucho en ti, le mueves mucho el tapete. Cuida mucho lo que le cuentas a una amistad de piel morena clara todo lo que le dices va y lo riega y lo chisme a los demás. Amor de una noche y posibilidad de encamamiento, disfruta el momento, pero recuerda que cualquier situación que surja en este mes va a rendir frutos es decir cuidado con embarazos. Siempre bien fuerte con quien quiera dañarte, siempre con la actitud al 100 no te dejas de nadie y ten presente que no ha existido la persona que logra manipularte o hacerte sentir mal. Te enteras de rompimiento de relación de persona cercana. Momento de ser feliz y atender todo eso que estaba pendiente. Se viene un chorro mil de nuevos proyectos a tu vida que te harán mejorar en los dineros, te dejarán muchas ganancias económicas y la oportunidad de viajar a nuevas tierras. Te enterarás de una noticia que te hará que se te caigan los calzones sobre una persona importante para ti, pues muchas cosas que te negabas a creer saldrán ciertas, las decepciones aparecerán, pero sabrás aceptar las cosas. Vas a cancelar un viaje que estabas planeando debido a cambios laborales o amistades. Si sigues mentándola nomas por mentarla te vas a encontrar a la orna de tus zapatos y te meterás en problemas bien gruesos.

LEO

Es probable que se den pleitos o discusiones en la familia, que eso no te altere, no des opiniones si desconoces lo que pasa. Semana de excesos, llévate la fiesta tranquila pues podrías caer en el alcohol y cometer ciertas tonterías de las cueles te vas a arrepentir. Semana perrísima en la cual la pasarás de lo mejor, comenzarás a sanar heridas del pasado y a ver la vida de manera positiva. Si tienes pareja es importante que no la descuides tanto pues hay personas que te quieren comer el mandado. No esperes a nadie, y date el valor que mereces, quien te quiera luchará por ti y pagará tu precio el cual será muy caro. Déjate de tonterías y pon atención a lo que pasa en tu vida, te centras tanto en la vida de las demás personas que te olvidas por completo de vivir lo que la vida te ofrece. No cambies tu forma de ser por nadie, quien te quiera no hará nada por corregirte modificar tu conducta. Estarás madurando mucho, sin duda alguna ya no eres el mismo o la misma de antes, es importante que ya sientes cabeza y te dejes de tonterías, la vida es bella, pero tú te la complicas mucho en otras cuestiones.

CÁNCER

Puedes darlo tú y si te rechaza al menos ya nos seguirás ahí perdiendo el tiempo. Bájale dos rayitas a tu humor estas en un tono que no puedes ni contigo, si algo no te sale como quiere no busques más culpables cuando sabes bien que lo eres tú. Si tienes pareja podrías enfrentar una situación algo compleja pues vienen celos muy fuertes debido a una persona de piel blanca. Te viene la oportunidad de meterte en un triángulo de amoroso, no caigas en esas cuestiones que solo te afectarán sentimentalmente y al final terminarás como el perro de las dos tortas. No gastes tanto en cosas innecesarias, invierte en un negocio de comida, te va a venir perfecto y dejar grandes ganancias, cuidado con chisme en la familia. No te dejes menospreciar por nadie, date cuenta de lo que vales y date tu lugar siempre en todo lo que hagas. Chisme familiar se presentará en próximas fechas, no te dejes manipular por una amistad, quiere sacar información de ti. Cuídate de golpes y caídas. No descuides tu parte emocional y trata de que siempre exista un balance en tu vida, bájales a los excesos que no te llevarán a ningún lado. Amistad necesitará mucho de tu ayuda, no le cierres las puertas y dale tu consejo bueno o malo lo necesita. Expareja te recuerda desde hace algún tiempo.

GÉMINIS

Algunas veces ni tú te entiendes, cambias de opinión como cambias de calzones y eres testadura o testadura para más no poder, las oportunidades tienen fecha de vencimiento, si quien te gusta no te pela next, no es momento de perder tu tiempo. Que se cuiden tus enemigos y las personas que no creyeron en ti pues entras en una etapa en que lograrás mucho de tus planes y metas que te habías propuesto. Oportunidad de encamarte con amistad y la oportunidad de cerrar ciclos que habían quedado pendientes. No des más de lo que recibes y no te enojes por cuestiones que van a pasar sin problema y tienen solución. Vienen noticias de un negocio que traes en mente. No seas tan duro o dura con quienes te rodean o te costará mucho trabajo disculparte si te hacen mala cara. Recuerda que las personas de tu familia constituyen la parte fundamental de tu vida, no te enojes o molestes con ellos pues son quienes siempre te sacarán de tus apuros. Déjate de tonterías y atiende tu vida, no es momento de tomar represarías en contra de nadie, la vida se encargará de hacerte justicia y poner en su lugar a las personas que te han dañado o puesto piedras en tu camino.

TAURO

La vida te muestra muchas oportunidades de crecimiento en muchas áreas laborales, pero sobre todo en el amors, así es, es momento que te bañes porque está por llegar quien te va a hacer aflojar la caricia. Haz a un lado comentarios de personas negativas que solo buscarán dañarte o afectarte de mil maneras. Cuidado con golpes o caídas que estarán a la orden del día y con chismes que van a salir a la luz, pero no tendrán relevancia. Hay días en que te sacarás de onda por las actitudes de las personas que te rodean pues días te pondrán la mejor cara y otros no voltearán a verte. El amor de lejos siempre te vendrá a fortalecido, aunque no esté a tu lado te dará la fuerza suficiente para empezar cada día. Te va a bufar una amistad o familiar cercano y de la manera más culera posible porque eres bien cabeza dura y todos los consejos que te dan te entran por una oreja y salen por la otra. Aguas con tu orgullo pues una persona se desilusionará de ti al ver cómo has cambiado, quizás los golpes de la vida que has recibido han causado dicha situación, no te preocupes si ser así te hace no sentir los golpes, dale para delante sin dar explicaciones ni agradar a todo mundo. Un embarazo en una amistad o conocida aparecerá en cualquier momento y podría ponerte muy de buen humor. Tu forma de ver la vida será la clave para que logres tus metas, ya no te reproches los errores que cometiste mejor aprende de ellos y levántate con más fuerza.

ARIES

Ten cuidado con infecciones en garganta y dolores estomacales. Nuevo proyecto o evento en puerta el cual te dejará muy buenos ingresos que deberás aprovechar al máximo e invertirlo en algo que te deje ganancias y puedas darle vueltas al dinero para que no te estanques. Si tienes una relación no seas tan exigente con tu pareja, algunas veces le presionas y exiges mucho y quieres manejarle a tu imagen y semejanza y de ahí comienzan los pleitos, pero cuando te hacen lo mismo no lo soportas y mandas todo a la mi3rda. Las relaciones prohibidas jamás serán lo tuyo, no sigas ahí, busca otras opciones en la cual dejes de ser la segunda parte y te conviertas en la primera persona. Amor del pasado podría incomodarte nuevamente. Una amistad se va a comprometer o mínimo va a salir con su domingo siete. Amor de lejos se fortalece en todos los sentidos. Si tienes ya una relación ten cuidado con cuestiones familiares pues podrían afectar la relación por desacuerdos, hay mucha envidia de otras personas hacia ustedes y podría afectarles y acabar con todo. Ten cuidado con la manera en que actúas con las personas que quieres, podrías lastimar a personas que son muy importantes para ti por traer el hocico demasiado suelto. Cuida mucha lo que comentas o dices pues habrá personas que utilicen esa información para dañarte en el futuro o utilizar dicha información para manipularte. Tu problema siempre será esperar que te paguen con la misma moneda que das, eso está bien, pero ten presente que no todas las personas piensan como tú y habrá quien te dañará o quedará en deuda contigo.