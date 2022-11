La mejor temperatura del refrigerador para mantener los alimentos frescos

Las pruebas de Consumer Reports hallaron que los ajustes automáticos de temperatura no siempre son correctos

By Daniel Wroclawski

¿Existe una temperatura “correcta” para los refrigeradores y congeladores? Sí: una temperatura de 37° F en el refrigerador mantendrá los alimentos frescos en buen estado durante el mayor tiempo posible, sin que se formen cristales de hielo en la lechuga ni se reproduzcan bacterias en las carnes crudas. En cuanto al congelador, una temperatura de 0° F mantendrá los alimentos completamente congelados.

Pero los controles de temperatura de muchos refrigeradores sólo permiten elegir entre una serie de números, normalmente del 1 al 5, siendo el 1 el más frío y el 5 el más caliente.

Y para complicar aún más las cosas, incluso cuando los refrigeradores tienen controles digitales para establecer temperaturas precisas, nuestras pruebas han descubierto que los ajustes no siempre son exactos.

El equipo de medición de temperatura que Consumer Reports usa en sus pruebas de laboratorio es extremadamente preciso, hasta una fracción de grado. Como resultado, podemos decirte exactamente dónde ajustar la temperatura de tu refrigerador para lograr una frescura óptima.

Cómo prueba CR las temperaturas de los refrigeradores

Cuando un nuevo lote de refrigeradores llega a nuestros laboratorios, empezamos por ajustar la temperatura ambiente en nuestras cámaras de climatización a 70° F para simular las condiciones de la mayoría de las cocinas domésticas.

A continuación, determinamos qué ajuste del termostato de cada refrigerador hará que la temperatura interna en el centro de la unidad se sitúe entre los 36° F y los 38° F. Hacemos lo mismo en el congelador, probando hasta que conseguimos que la temperatura del mismo se sitúe entre -1° F y 1° F.

“Algunos refrigeradores dan en el clavo, pero otros se salen de la marca”, dice Larry Ciufo, ingeniero de pruebas de CR para refrigeradores. “He visto algunos refrigeradores que se desvían hasta 5° F, lo que puede ser la diferencia entre los alimentos frescos y los estropeados”.

Es importante señalar que no penalizamos a los refrigeradores por sus ajustes imprecisos. La mayoría son capaces de mantener temperaturas constantes una vez que alcanzan el nivel óptimo. La cuestión es que hay que saber cómo llevarlos a las marcas de 37° F y 0° F. Y por eso incluimos esta información en el apartado Características y Especificaciones de nuestra tabla de calificaciones de refrigeradores. Allí encontrarás el ajuste de temperatura ideal para los refrigeradores con controles digitales y el valor numérico ideal para los modelos con ese tipo de termostato.

¿Y si tu refrigerador no es uno de nuestros modelos probados? Lo mejor que puedes hacer es comprar un termómetro para refrigeradores, disponible en Internet y en los centros de venta de artículos para el hogar por unos pocos dólares, y realizar tu propio experimento. No será tan exacto como las sensibles termocuplas que usamos en nuestro laboratorio, pero debería acercarte a un grado, más o menos, de la temperatura perfecta del refrigerador para mantener tus alimentos frescos, sabrosos y seguros durante el mayor tiempo posible.

Si estás buscando un nuevo refrigerador, consulta nuestra amplia guía de compra y calificaciones de refrigeradores. A continuación te damos cinco opciones extraordinarias, las cuales sobresalen en nuestra prueba de control del termostato.

5 refrigeradores con excelente control de termostato

LG LRFVC2406S

Samsung RT18M6215SG

LG LFC22770ST

LG LRDCS2603S

