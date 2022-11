‘La Opinión Hoy’ llegó a Qatar y te trae de primera mano lo que se vive en la Copa del Mundo

En La Opinión la fiebre mundialista ha llegado, es por eso que nuestro productor ejecutivo, Rafael Cores, ya se encuentra en Doha, Qatar, y nos ofrece de primera mano todos los detalles.

“En los aeropuertos ya se vivía toda la emoción futbolera (…) la primera impresión al llegar al país, yo que nunca había estado en Qatar, pero antes de aterrizar uno comienza a ver los estadios de fútbol“, detalló Cores.

Además, Cores resaltó la imponencia de las infraestructuras en este Mundial y “se han construido 8 estadios alrededor de una sola ciudad, súper atípico, algo que nunca había pasado que una Copa del Mundo (…) entonces están 32 equipos con todo eso implica, los entrenamientos y todas las personas que los acompañan, más toda la organización, más toda la prensa, más todos los aficionados”.

Aunque el productor ejecutivo detalló toda esta magnitud por la Copa del Mundo, aclaró que estuvo presente en el juego donde se enfrentaron España y Costa Rica y señaló que “me sorprendió que no había tantas personas (…) se veía zonas medio vacías”,

Cores resaltó lo tecnológico que es toda la ciudad, “se ven muchas construcciones modernas, hay una zona en el centro que tiene rascacielos casi futurísticos, y uno no puede dejar de pensar en unos de los problemas y polémicas que tiene Qatar desde que fue elegida como sede de este mundial. Las personas que construyeron todas estas infraestructuras y las muertes que se han suscitado durante ellas, los inmigrantes aquí son vistos como mano de obra barata”.

Esta comunidad inmigrante es, en gran parte, de países de Asia: Filipina, China, India, Bangladés, entre otras, “para el inmigrante es imposible volverse residente”, detalló Cores.

James Cameron “desnuda” a Leo DiCaprio

No todo es lo que parece y algo de esto se vio en la película ‘Titanic’ donde Jack no es interpretado por Leonardo DiCaprio, esto lo dijo el director de la película, James Cameron.

Alegó que en cámara Leo era “encantador”, tras escena tenía esa actitud negativa y se negaba a leer algunas líneas de diálogo.

Actualmente, James Cameron está promocionando su nueva película “Avatar, the way of water”, que se estrenará en Estados Unidos el próximo 16 de diciembre.

Seguir leyendo: