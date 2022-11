La Opinión Hoy: Ángela Aguilar nos enamora con su nuevo tour y Bad Bunny inspira a curioso emprendedor

En las últimas semanas, Ángela Aguilar ha estado de boca en boca. Y no solo por su carisma o imponer moda, sino porque se encuentra realizando conciertos en diferentes ciudades de Estados Unidos y México.

Estos conciertos corresponden a su gira mexicana “Enamorada“, donde la intérprete de 19 años, muy joven, ha estado cautivando a seguidores de la música ranchera con sus espectaculares interpretaciones.

Sobre esos conciertos habló en una entrevista con Angélica Vale sobre su preparación.

“Está fuerte, son tres o cuatro fechas a la semana y estaré viajando. Antes no hacía ejercicio y ahora tendré que hacer para físicamente estar bien. Tengo que ensayar mis bailes, mis coreografías con mis bailarines. Eso nunca lo había hecho antes, lo hacía sola”, manifestó la cantante.

La princesa de la música ranchera también se presentó a los Latin Grammys del 2022, en el que fue nominada en la categoría a mejor álbum de música ranchera o regional con su disco “Mexicana Enamorada” y también a la mejor canción regional mexicana con su sencillo “Ahí donde me ven”.

No ganó, pero se llevó a casa el cariño de sus asistentes con una impecable presentación. Dijo estar sumamente emocionada e invitó a que vayan a verla a su gira.

“De verdad estoy muy ilusionada, siento que aún no lo merezco, estoy viviendo un sueño. Mi trabajo es mi pasión y eso no le toca a muchas personas. Hago lo que me gusta y es un verdadero honor y privilegio poder presentar esta gira. Me siento en las nubes, estoy completamente enamorada con la idea de poder ser una cantante, pararme en un escenario y hacer lo que me gusta. Estoy muy ilusionada, quiero seguir creciendo y evolucionando y ojalá siempre seguir siendo un ejemplo para todos”, agregó la Aguilar.

Sorpresa mundial

El periodista de La Opinión, Carlos Millet, habló sobre lo acontecido en el Mundial de Qatar 2022, específicamente sobre una de las más grandes sorpresas ocurridas en Copas del Mundo con la victoria de Arabia Saudita 2 por 1 sobre Argentina.

“Es el resultado más importante en la historia del fútbol de Medio Oriente. La desconcertante derrota dejó a Argentina herida y ahora tendrá que jugar dos finales. El próximo sábado ante México y luego ante Polonia”, dijo Millet.

En Doha debutó el “Tri” ante Polonia, el resultado final fue de 0-0 con Guillermo Ochoa como el héroe mundialista mexicano al detenerle un penal a Robert Lewandowski.

Bad Bunny inspira nuevos emprendimientos

Bad Bunny ha influido en un pequeño niño originario de Perú que aprovechó que su casa quedaba cerca de un concierto que se iba a realizar en su ciudad y comenzó un emprendimiento rentando el baño de su casa a los más desesperados por ver el show.

La historia fue difundida por decenas de usuarios de Tik Tok y dada a conocer por la cuenta de Said Albarracín. Elogiaron el creativo emprendimiento del menor de edad.

