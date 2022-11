Se esfuman las esperanzas de Miguel Ángel Félix Gallardo y se quedará en prisión

Tras varias semanas de espera para obtener el arresto domiciliario, el narcotraficante mexicano Miguel Ángel Félix Gallardo recibió una mala noticia, pues por el momento no habrá cambios en su situación legal y permanecerá en prisión.

Esto, luego de que la empresa contratada para proporcionar el brazalete de seguridad que se le asignaría al fundador del Cártel de Guadalajara, notificó a la familia de Félix Gallardo que se daba por terminado el contrato.

La empresa encargada de la prestación de servicios de monitoreo no detalló las razones por el fin del contrato, iniciado el 12 de septiembre de 2022, y únicamente señaló que fue por “causas de fuerza mayor”, pues quedó imposibilitada de cubrir los requerimientos que le solicitó la autoridad.

Cabe recordar que el pasado 9 de septiembre, un juez de la Ciudad de México avaló que Félix Gallardo acceda a la prisión domiciliaria, la cual debía concretarse a más tardar el 17 octubre.

Otra vez le dijeron NO al “Jefe de Jefes”. El nacotraficante Miguel Ángel Félix Gallardo no podrá salir de la cárcel a pesar que le otorgaron prisión domiciliaria. @roberto_ruizg #HechosAM @AztecaNoticias pic.twitter.com/lMfxp0IMiu — Hechos AM (@HechosAM) November 24, 2022

Sin embargo, la medida se canceló en dos ocasiones. La primera vez se señaló que el traslado no se realizaría porque la Guardia Nacional, que debía escoltarlo y resguardarlo en un domicilio particular de Zapopan, Jalisco, no contaba con la “capacidad” en ese momento para el operativo.

La segunda ocasión se le notificó al narcotraficante sinaloense que se suspendió su traslado, y esta vez se debió a fallas de la empresa supervisora del brazalete electrónico que deberá portar el prisionero.

Aún se desconoce si hay un nuevo plazo para concretar la salida de prisión del llamado “Jefe de Jefes”, y que pueda continuar en casa su sentencia de 40 años, la cual terminaría en marzo de 2029.

Además, en Estados Unidos lo reclaman en extradición para someterlo a juicio como responsable del secuestro y asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena Salazar, ocurrido en México en febrero de 1985.

Félix Gallardo, de 76 años, solicitó la prisión domiciliaria alegando una serie de padecimientos crónicos, entre ellos la pérdida de la audición y la vista. Además, sus abogados han denunciado presunta tortura psicológica porque no se ha materializado su salida de prisión.

