Eduin Caz de Grupo Firme angustia a sus fans con la aparición de extrañas bolas en su garganta | VIDEO

Eduin Caz y Grupo Firme no dejan de acaparar reflectores gracias a su éxito rotundo en cada plaza en la que se presentan, con la excepción del medio tiempo de la NFL.

Esta vez el líder y primera voz del conjunto grupero del momento del Regional Mexicano en la actualidad, está dando de qué hablar porque su salud no está del todo bien y está empezando a preocupar nuevamente a la gente.

A través de sus cuentas oficiales Eduin Caz hizo partícipes a sus fanáticos de un hallazgo que le preocupa, en un video disponible desde sus historias de Instagram se aprecia una “bola” que está en su cuello muy cerca de su garganta, el famoso se mostró desconcertado por lo que sucede y no dijo si ya se atendió con especialistas.

“Pues no, no es papada, es una bola que me duele bien fuerte”, dice la estrella mientras se toca la parte en la que se encuentra la inflamación.

Cabe recordar que en días anteriores el intérprete de temas como “En tu perra vida”, “La cajetosa”, “Ya supérame” o “El amor no fue pa’ mi” reconoció que durante la temporada invernal su sistema inmunológico le hace una mala jugada, pues suele enfermarse de las vías respiratorias en repetidas ocasiones.

Por lo que requiere estar bien abrigado, además de hacer uso de algunos otros métodos como nebulizaciones para que su garganta y voz estén bien y poder salir a cantarle a la gente, ya que su agenda de trabajo siempre está muy llena.

El cantante ha sufrido de varias enfermedades y no solo por cuestiones climáticas, también por su manera de beber y el estilo de vida que desarrollaba, en una ocasión llegó hasta el hospital debido a una hernia hiatal, un padecimiento crónico y que el reflujo que le causaba le pudo irritar la laringe y desarrollar complicaciones en las cuerdas vocales.

Debido a este desarrollo de la enfermedad el grupero tuvo que mejorar su calidad de vida, empezó a tomar más enserio su rutina de ejercicio y buena alimentación, además de dejar de tomar por varios meses, acción que lo hizo controlar y mejorar su salud.

Eduin Caz también ha comentado que es alérgico al veneno de las abejas y avispas y en una ocasión sufrió una picadura de este insecto, todo pasó minutos antes de salir al escenario por lo que tuvo que ser atendido rápidamente por el servicio médico quienes lo ayudaron a salir del momento, afortunadamente pudo regresar y seguir con el show.

