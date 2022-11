FBI recupera manuscrito de Hernán Cortés que estaba a punto de ser subastado

Una pieza histórica relacionada con el conquistador español Hernán Cortés fue rescatada por el El Buró Federal de Investigaciones​ (FBI) antes de ser subastada en Boston, Massachusetts.

La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Massachusetts informó que recientemente presentó una acción de confiscación civil contra un manuscrito firmado por el conquistador Hernando Cortés en 1527.

Se cree que la pieza histórica fue sustraído ilegalmente del Archivo General de la Nación de México -los archivos nacionales de México situados en Ciudad de México- en algún momento antes de 1993.

De acuerdo con la información, el manuscrito es una orden de pago firmada por Cortés el 27 de abril de 1527 en la que se autoriza la compra de azúcar rosa para la farmacia a cambio de 12 pesos de oro.

#BREAKING: #FBI Boston special agents on the FBI's art crime team have recovered a manuscript signed by Conquistador Hernando Cortes in 1527, believed to have been stolen from Mexico's national archives sometime before 1993. pic.twitter.com/tdhHP1twgS