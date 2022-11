Hombre de Montana recibe 3 años de prisión por su participación en los disturbios del Capitolio

Un hombre identificado como Joshua Hughes de 39 años fue de los primeros que ingresó ilegalmente al Capitolio el 6 de enero de 2021 con el propósito de evitar que dieran como ganador de las votaciones a Joe Biden. El individuo recibió una sentenciado a 3 años en una prisión federal.

El juez federal de distrito Timothy J. Kelly en Washington dictaminó que Hughes deberá pasar 38 meses en la cárcel por sus acciones durante casi 40 minutos que estuvo dentro del Capitolio durante la insurrección llevada a cabo por los partidarios del entonces presidente Donald Trump.

Además de estar en la cárcel, al acusado también se le ordenó pagar $2,000 en restitución como parte de su castigo tras los destrozos que ocasiono al edificio.

El juez Kelly calificó los eventos del 6 de enero de 2021 como una desgracia nacional, según expresó el abogado de Hughes, Palmer Hoovestal, al diario Independent Record en un correo electrónico.

“Sin la transferencia pacífica del poder en una forma democrática de gobierno, no tienes nada”, escribió el abogado Hoovestal, informó la agencia The Associated Press.

“Por lo tanto, envío un mensaje de disuasión general a la gente, si interfiere con la transferencia pacífica del poder a los recién elegidos, entonces lo haces bajo tu propio riesgo”. añadió.

Tras una serie de investigaciones que se han llevado a cabo desde hace más de un año y encontrar una serie de responsables, entre ellos Hughes y su hermano, Jerod Hughes, de 37 años, ambos se declararon culpables en agosto de obstrucción de un procedimiento oficial.

Según el informe, los hermanos treparon por una ventana rota y Jerod Hughes ayudó a abrir una puerta de una patada para permitir que otros alborotadores ingresaran al Capitolio mientras el Congreso certificaba la votación del Colegio Electoral de 2020, dijo el FBI en los documentos de acusación.

Los hermanos estaban cerca del frente de un grupo que perseguía al oficial de policía del Capitolio, Eugene Goodman, mientras él retrocedía por un tramo de escaleras y lograba alejar a la multitud del recinto del Senado. Los hermanos Hughes luego se dirigieron a la cámara del Senado, así describen las acciones de estas personas en los registros judiciales.

Se tiene prevista que Jerod Hughes sea sentenciado el 6 de enero de 2023, el mismo día que se cumplen dos años de la insurrección. Los hermanos se encuentran entre las más de 800 personas que fueron acusadas de delitos federales relacionados con los disturbios.

