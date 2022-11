Familia de Héctor Bonilla despide al actor con emotivo mensaje: “Murió en su casa, en paz, sin dolor”

El mundo del espectáculo se viste de luto por la partida de un grande, el actor Héctor Bonilla, quien perdió la vida el pasado viernes 25 de noviembre a consecuencia del cáncer de riñón que padecía. Al respecto, su familia compartió un emotivo mensaje de despedida con el que señalaron que murió “en paz y sin dolor”.

La muerte del histrión de 83 años fue confirmada por su familia con un mensaje publicado en redes sociales, donde señalaron que el protagonista de cintas como ‘Rojo amanecer’ y ‘Con licencia para matar’ perdió la batalla contra el cáncer, enfermedad que le fue diagnosticada hace cuatro años.

“Por medio de la presente informamos que hoy, 25 de noviembre de 2022, después de cuatro años de lucha contra el cáncer, murió nuestro amado esposo, padre, abuelo, compañero y ejemplo de vida: Héctor Bonilla”, se lee en el breve comunicado.

“Murió en su casa, en paz, sin dolor y rodeado por su círculo más íntimo, que lo acompañó hasta el final”. Familia de Héctor Bonilla

Asimismo, destacan que, pese a la infinita tristeza que significa esta dolorosa partida, se encuentran tranquilos por despedir a un hombre que “se fue sin deberle nada a nadie, que vivió intensa y plenamente, que predicó siempre con el ejemplo y sembró amor y alegría por cada camino que recorrió. Como él quería”, añaden.

Finalmente, compartieron el epitafio que el querido actor escribió para sí mismo desde hacía varios años.

“Se acabó la función, no estén chin****. El que me vio, me vio. No queda nada” Héctor Bonilla

El intérprete, quien es considerado uno de los rostros más reconocidos de la actuación en México y Latinoamérica, es recordado por su participación en decenas de películas, series, telenovelas y obras de teatro, llegando a destacar también como actor de doblaje, así como en documentales, mientras que en sus últimos años de vida dedicó su experiencia a la dirección de escena dentro de la televisión.

Rojo amanecer, Mirada de mujer, La vida en el espejo, Rosa Salvaje, Viviana, La casa de las fieras, El chavo del 8, Lo que callamos las mujeres, El señor de los Cielos, y Mi marido tiene familia, son solo algunos proyectos en los que participó a lo largo de una trayectoria de más de 50 años.

La Secretaría de Cultura de México lamentó el fallecimiento del histrión a través de un mensaje publicado en redes sociales, donde lo mencionan como uno de los mejores actores de México.

Este 26 de noviembre, el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Cultura, invitó al público a un homenaje póstumo al actor, el cual se llevará a cabo el próximo lunes 28 de noviembre en el Palacio de Bellas Artes. View this post on Instagram A post shared by Secretaría de Cultura (@culturamx)

