¿De qué murió el primer actor Héctor Bonilla?

Héctor Bonilla, fue uno de los actores más galardonados del cine mexicano se unió esta tarde al cielo de las estrellas que hoy nos iluminan con su brillo desde el cielo, pues, hace apenas unas horas, se informó que quien fuera uno de los galanes más codiciados entre los setenta y noventas falleció a causa de una enfermedad que lo venía aquejando desde varios años atrás.

El hecho se dio a conocer a través de tuit que emitió la Secretaría de Cultura de México, en el cual se reconoció la vida y obra de Héctor Bonilla, quien dio todo de sí en los proyectos que se acumularon en toda su trayectoria artística.

La Secretaría de Cultura lamenta profundamente el fallecimiento del actor Héctor Bonilla, egresado de la Escuela de Arte Teatral del INBAL y considerado uno de los mejores actores de México. Se desarrolló en teatro, televisión y cine, donde participó en filmes como Rojo amanecer. pic.twitter.com/Q8qQzmXuAo — Secretaría de Cultura (@cultura_mx) November 25, 2022

En 2018, Héctor Bonilla fue cuestionado acerca de su estado de salud y cómo se sentía, ante lo cual bromeó asegurando que: “si te toca te toca”, aunque, cuando le preguntaron acerca de si le temía a la muerte, no dudó en cambiar su expresión para responder con con seguridad lo siguiente

“No, no deseo la muerte, amo la vida, pero, no me opero para verme más joven, es obvio, disfruto mucho la vida y a ver cuánto tiempo me queda”, expuso sin imaginar que cuatro años más tarde terminaría por concluirse su paso por la vida terrenal.

¿De qué murió Héctor Bonilla?

Héctor Bonilla murió a los 83 años de edad, a poco menos de cuatro meses de que cumpliera los 84 años, pues su fecha de cumpleaños es el 14 de marzo.

Sin embargo, su cuerpo no pudo resistir más la lucha que por años enfrentó contra una enfermedad que año con año arrebata millones de vidas a lo largo del mundo, cáncer de riñón.

De hecho, la enfermedad con la Héctor Bonilla lidiaba es considerada una de las más letales, pues a pesar de poder ser tratada con quimioterapia, esto no garantiza que esta no haga metástasis e invada a otros órganos sanos, expandiendo la enfermedad a otras áreas del cuerpo.

