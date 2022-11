Tres personas encontradas muertas dentro de una casa en Riverside y sospechan asesinato

Tres personas fueron encontradas muertas el viernes por la mañana después de que estalló un incendio en una casa en Riverside y la policía cree que pueden haber sido víctimas de un homicidio.

El incidente ocurrió en una casa en la cuadra 11000 de Price Court, cerca de la autopista 91.

Según el agente Ryan Railsback del Departamento de Policía de Riverside, los oficiales realizaron un control de bienestar en la casa entre las 10:30 a.m. y las 11 a.m.

Dijo que se reportó una llamada con respecto a algún tipo de disturbio entre un hombre y una mujer cerca de un vehículo.

“Antes de que llegaran (los oficiales) y poco después de esa llamada, se presentaron algunas otras llamadas a nuestro centro de despacho con respecto a un incendio o humo que se veía en el mismo lugar”, dijo.

“El departamento de bomberos llegó primero a la escena y, mientras extinguían el fuego, notificaron a nuestros oficiales que encontraron a tres personas fallecidas dentro de la casa”.

Las víctimas eran un hombre y una mujer cuyos nombres no han sido revelados. La policía cree que estaban muertos antes del incendio. Tampoco hay información sobre posibles sospechosos.

“Creemos que son víctimas de un homicidio, pero no podemos decir otra cosa que eso”, dijo Railsback.

Brandi Kornegay, una testigo que habló con Eyewitness News, dijo que vio cómo sacaban a las tres personas de la casa.

“Seguro que vi a un hombre y una mujer y los estaban arrastrando por los pies y sus cabezas colgaban, no se movían”, dijo Kornegay. “Era solo humo por todas partes. No podías respirar, no podías ver nada”.

Rick Beavers, quien vive en el vecindario, dijo que vio el fuego desde su casa.

“Caminé hasta la esquina, a unas tres casas de aquí, pude ver en el garaje”, dijo. “Las llamas tenían seis pies de altura dentro del garaje. El día después del Día de Acción de Gracias, es un poco triste”.

Se describió que la mujer involucrada en el disturbio reportado inicialmente estaba a salvo con la policía después de que fue encontrada en el condado de San Bernardino. El paradero del hombre en ese disturbio no ha sido revelado.

La policía dice que no hay ningún sospechoso en libertad en este momento.

El incidente sigue bajo investigación.

