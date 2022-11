La carta de tarot para la semana del 28 al 4 de diciembre 2022

El tarot es una herramienta que puede ayudar a saber qué depara el futuro para este 2022. Nada mejor que empezar una nueva semana con un consejo, un consejo, que nos aclare o nos dé luz para los días por venir y así estar más tranquilos, tranquilas, de los pasos o decisiones que se nos presenten en los próximos días.

Ahora, tomate un minuto, cierra los ojos y respira profundo, deja que llegue un número del uno al tres a tu mente, cuando el número llegue, abre los ojos tranquilamente, ahora, baja la mirada y lee lo que el tarot te quiere aconsejar para esta nueva semana.

1. Los Enamorados

1. Los Enamorados: Todo lo que necesitas es amor. Esta es una nueva oportunidad de recobrar el amor propio, el amor a todo cuanto existe, la comunión con la pareja, la unión familiar, la amistad incondicional. Respuesta a todas tus preguntas, las incógnitas se revelan de la manera más amorosa y armoniosa, entiendes las razones de los otros para actuar como lo hacen o hicieron. Retomar los valores inculcados es parte importante de esta jornada la sugerencia es: escucha a tu corazón, y después toma decisiones importantes, esas que serán un hito en tu vida, un parteaguas. En el trabajo puedes esperar respuestas positivas, grandes negociaciones y hasta asociaciones para nuevos emprendimientos con familia, amigos o pareja, el crecimiento es indiscutible. El dinero puede traerte beneficios, pero no tan duraderos como los que esperas, así que es mejor guardar un tiempo más los ahorros y después volver a analizar en dónde, con quién y cómo invertir. La salud cuida de tu alimentación, cuida tu cuerpo físico y no lo pongas a prueba, porque puede pasarte factura más rápido de lo que siquiera pienses.

2. Seis de Espadas

2. Seis de Espadas: La mente sobre el corazón. Es tiempo de tomar las mejores decisiones, de caminar el frente y no voltear a atrás, porque si lo haces, puedes arrepentirte y dejar escapar un futuro lleno de grandes posibilidades. Es momento de entender que hay veces que las situaciones, que los conflictos no tienen solución y es mejor dejar que el sabio tiempo haga su trabajo. Llegó el momento de madurar, con pruebas difíciles o no, todo está en ti, en como afrontes la vida desde hoy. En el trabajo te urge un cambio, tu mente te grita que ahí ya no es, comienza la búsqueda del lugar adecuado. En el dinero sigue la lucha, pero por fin rinde frutos, la abundancia comienza a ser tangible, el esfuerzo a valido la pena. En el amor es tiempo de moverse, demasiado estancado el romance, si quieres que todo siga funcionando, es momento de matar a la monotonía.

3. Reina de Copas

3. Reina de Copas: Dar sin esperar recibir nada a cambio. Es una semana para aprender a desprenderte de cosas materiales, de compartir y entender que no es necesario esperar algo a cambio de una buena acción que te nació hacer. Estarás muy pasional, pero esta pasión se desprende de lo mejor de tu positivismo, entenderás que el fuego interno se puede canalizar a un mejor lugar y con las mejores intenciones, que el fuego interno te da empuje, fuerza y amor para cualquier tipo de creación, te da ánimo para retomar aficiones. Es una jornada para trabajar con la intuición, escucha a tu alma y deja que te guie a ese camino que dudas andar. Estarás amable y preocupado por tu familia, te tocara resolver asuntos del hogar, pero los solucionaras desde el amor, devolverás el equilibrio a tus seres queridos y te lo agradecerán mucho. Son días para reforzar lazos con los hijos, ábrete a escucharlos y no juzgarlos, ellos necesitan de tu confianza. Es un buen momento para recargarte de energía, pero para que esto pase, aléjate de chismes, de personas que solo te quieran utilizar para poner en ti su basura energética, no cargues vibras de baja densidad o tu sensibilidad se verá mermada.