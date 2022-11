Ministros de Justicia del G7 abordarán crímenes de guerra en Ucrania

Los ministros de Justicia del club de naciones industrializadas del G7 abordarán los crímenes de guerra en Ucrania, en una reunión en Berlín los próximos días 28 y 29 de noviembre, adelantó el sábado (26.11.2022) el titular de Justicia alemán, Marco Buschmann.

“Hablaremos ante todo de los horrorosos crímenes de guerra en territorio ucraniano y que queremos perseguir y castigar”, dijo Buschmann en un mensaje de vídeo difundido a través de su cuenta de Twitter.

Con este fin, los titulares de Justicia de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Japón, Francia, Italia y Alemania, que ejerce este año de anfitriona, acordarán “una coordinación todavía más eficiente” de las tareas de investigación de dichos crímenes.

G7 will discuss war crimes in Ukraine during the ministerial meeting

G7は法相会議でウクライナの戦争犯罪について議論する。

