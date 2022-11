AMLO pide respeto para mexicanos que viven en EE.UU. y dejar de lado la xenofobia y campañas anti-migrantes

El presidente Andrés Manuel López Obrador, pidió a actores políticos en Estados Unidos que respeten los derechos de los mexicanos que viven y trabajan honradamente en territorio estadounidense.

“Los que están allá son respetuosos, entonces, ¿qué pedimos para ellos?, respecto, y que no estén pensando que si le van a faltar el respeto a los mexicanos allá, nos vamos a quedar callados, ¡nooo!. No queremos trato especial, lo único que queremos es que respeten a los que viven y trabajan honradamente en Estados Unidos. No queremos campañas anti-mexicanos, anti-migrantes, mucho menos maltrato discriminación. No queremos la xenofobia”, señaló.

Un día después de realizar su marcha multitudinaria por los “4 años de Transformación”, donde se calcula participaron 1.2 millones de personas, el mandatario mexicano recordó que durante su discurso de ayer se insistió en el respeto para los más de 40 millones de mexicanos en Estados Unidos.

“Lo único que se busca es que haya respeto. Lo que también dijimos para el caso del gobierno de Estados Unidos, de sus legisladores, recordamos que los mexicanos en Estados Unidos son 40 millones, que nuestros hermanos puertorriqueños son 5 millones y que nuestros hermanos cubanos son 4 millones pero que los mexicanos, nuestros paisanos son 40 millones, entonces no pedimos nada especial, trato preferencial, privilegios, porque hay comunidades hispanas que tienen más participación que los mexicanos en la vida pública en Estados Unidos y mucha influencia política en Estados Unidos y en el mundo”, comentó.

Andrés Manuel López Obrador afirmó que la relación con el actual gobierno estadounidense es “muy buena” y recordó que gracias a la ratificación de la firma del T-MEC, durante la administración del expresidente Donald Trump, hoy México es el principal socio de Estados Unidos.

“Nos llevamos muy muy muy muy bien con el gobierno Estados Unidos cómo nos llevamos bien con el Presidente Trump, tenemos que agradecerle, como al Presidente Primer Ministro Trudeau porque se volvió a suscribir el Tratado (Tratado de Libre Comercio, T-MEC). Si ahora México es el principal socio comercial de Estados Unidos en el mundo, sí tenemos record en la llegada de la inversión extranjera a México, es en mucho porque logramos ese acuerdo (T-MEC)”, señaló.

Durante el discurso que pronunció la tarde del domingo 27 de noviembre de 2022, después de marchar más de 5 horas del Ángel de la Independencia al Zócalo de la Ciudad de México, López Obrador dijo que no se peleará con Estados Unidos, pero si se pedirá que se respete la dignidad de los migrantes mexicanos.

“No pedimos un trato especial para los mexicanos allá, sólo que los respeten. No nos vamos a pelear con ningún gobierno, no nos vamos a pelear con el gobierno Estados Unidos, que declaró, ni con diputados, senadores, solamente que echen a andar una política que no ofenda la dignidad de los mexicanos que están en Estados Unidos trabajando honradamente”, mencionó.

“Nada de que yo quiero el voto en Texas, quiero el voto en California pero hablo mal de los mexicanos. Les vamos a decir lo que contestaron los de Champotón a los invasores ‘¡toma tu Champotón!’, y se va a recordar que el que no quiere a su patria, como lo dice la canción de Rubén Blades, no quiere a su madre”, expresó.

