Galilea Montijo dejó poco a la imaginación con este ajustadísimo vestido de transparencias

Tremendo revuelo desató en Instagram la conductora de televisión Galilea Montijo al posar en un sensual vestido que dejó mucho a la vista y poco a la imaginación. ¿Qué dijeron sus seguidores? Sigue leyendo para enterarte.

La presentadora del programa ‘Hoy’ nunca falla en sorprender con sus despampanantes looks para cada emisión del matutino; sin embargo, su llegada al show ‘¿Quién es la Máscara?’ ha traído consigo una serie de modelitos que han dejado al público con la boca abierta.

Y es que la tapatía no ha tenido miedo de experimentar con texturas, colores y detalles que han evidenciado los atributos de la figura de reloj de arena con la que cuenta. Tal fue el caso de su más reciente look para una de las galas del reality show conducido por Omar Chaparro.

Se trató de un ajustadísimo vestido de red en pedrería color neón que la hizo ser el centro de atención dentro de la gala. Eso sí, Galilea Montijo también aprovechó el modelito para dar una cátedra de sensualidad y elegancia, pues realizó un juego con las transparencias de la pieza, lo que permitió dejar a la vista parte de su ropa interior.

Como parte de los complementos de su atuendo, la famosa optó por unos aretes de brillantes igual de llamativos que su vestido, que se vieron resaltados gracias al discreto ‘slick bun’ que usó en la parte baja de su cabellera.

Dicho look no tardó en generar revuelo entre su comunidad digital, por lo que la sección de comentarios se llenó de piropos, no solo por parte de sus fans, también de algunos amigos del medio artístico.

Así ocurrió con sus compañeras del matutino Tania Rincón y Marisol González, quienes a través de emojis y un breve, pero contundente “Wow”, mostraron su apreciación hacia Galilea Montijo.

Te puede interesar:

• Galilea Montijo robó cámara en ‘¿Quién es la Máscara?’ con un vestido pegadito

• Galilea Montijo presume sus sensuales curvas en bikini frente al mar de Acapulco

• Galilea Montijo recuerda el día que posó en medio de la playa con sexy traje de baño de tiro alto